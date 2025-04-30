Bloomberg: Украина может подписать соглашение с США о недрах 30 апреля

Украина готовится подписать соглашение с Соединенными Штатами по недрам уже в среду – документ предусматривает создание совместного фонда для управления инвестиционными проектами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал Bloomberg

Детали: Как стало известно Bloomberg из источника, знакомого с переговорами, подготовка соглашения между Украиной и США по сотрудничеству в сфере недр вышла на финишную прямую. Документ уже почти готов к подписанию, и это может произойти 30 апреля.

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Министр экономики Юлия Свириденко отправилась в Вашингтон для финализации договоренностей. Как сообщает Bloomberg, в проекте соглашения говорится о создании совместного фонда, который должен привлекать инвестиции в энергетику, горнодобывающую сферу и связанные отрасли украинской экономики.

Документ также учитывает стратегическую цель Украины – вступление в ЕС – и предусматривает, что сотрудничество с США не будет противоречить евроинтеграционным стремлениям Киева.

Важной договоренностью стало то, что Соединенные Штаты признают в качестве своего вклада в фонд только будущую военную помощь, предоставленную уже после подписания соглашения.

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Таким образом, из договоренностей исключили десятки миллиардов долларов помощи, которую Украина уже получила с начала вторжения РФ, о чем ранее сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Как указано в документе, это соглашение должно усилить стратегическое партнерство Киева и Вашингтона и помочь в долговременном восстановлении Украины после масштабных разрушений, вызванных войной.

В то же время два технических соглашения, которые будут регулировать детали функционирования общего фонда, пока находятся на этапе согласования.

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Напомним: