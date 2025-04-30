Bloomberg: Украина может подписать соглашение с США о недрах 30 апреля
Украина готовится подписать соглашение с Соединенными Штатами по недрам уже в среду – документ предусматривает создание совместного фонда для управления инвестиционными проектами.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал Bloomberg
Детали: Как стало известно Bloomberg из источника, знакомого с переговорами, подготовка соглашения между Украиной и США по сотрудничеству в сфере недр вышла на финишную прямую. Документ уже почти готов к подписанию, и это может произойти 30 апреля.
Министр экономики Юлия Свириденко отправилась в Вашингтон для финализации договоренностей. Как сообщает Bloomberg, в проекте соглашения говорится о создании совместного фонда, который должен привлекать инвестиции в энергетику, горнодобывающую сферу и связанные отрасли украинской экономики.
Документ также учитывает стратегическую цель Украины – вступление в ЕС – и предусматривает, что сотрудничество с США не будет противоречить евроинтеграционным стремлениям Киева.
Важной договоренностью стало то, что Соединенные Штаты признают в качестве своего вклада в фонд только будущую военную помощь, предоставленную уже после подписания соглашения.
Таким образом, из договоренностей исключили десятки миллиардов долларов помощи, которую Украина уже получила с начала вторжения РФ, о чем ранее сообщил премьер Денис Шмыгаль.
Как указано в документе, это соглашение должно усилить стратегическое партнерство Киева и Вашингтона и помочь в долговременном восстановлении Украины после масштабных разрушений, вызванных войной.
В то же время два технических соглашения, которые будут регулировать детали функционирования общего фонда, пока находятся на этапе согласования.
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Напомним:
- 17 апреля Украина и США подписали меморандум о намерениях по "завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде восстановления".
- Соглашение, согласно меморандуму, будет предусматривать создание Фонда инвестиций в восстановление Украины, причем работа над соглашением не может вызывать конфликтов для евроинтеграционного пути Украины.