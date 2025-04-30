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СБУ і прокуратура вирахували двох катів з РФ, які наказали відрізати голову полоненому воїну ЗСУ

Валентина РоманенкоСереда, 30 квітня 2025, 15:11
СБУ і прокуратура вирахували двох катів з РФ, які наказали відрізати голову полоненому воїну ЗСУ
фото прокуратури

Служба безпеки України та Донецька обласна прокуратура ідентифікували та зібрали доказову базу на ще двох воєнних злочинців РФ, які причетні до вбивств українських військовополонених на Донеччині.

Джерело: Донецька обласна прокуратура, СБУ

Дослівно прокуратура: "Не лишати живими", "обезголовити" загиблих українських героїв, "насадити відрізані голови на кілки і виставити їх як паркани на місцях українських прапорів" – саме такі накази віддавали командири ворожих підрозділів із позивними "Юстас" та "Сбер" у 2024 році під час штурму Старомайорського. До того ж, представники "другої армії світу" вимагали від штурмовиків грабувати полеглих, забирати гроші, золото, зривати шеврони".

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Деталі: Як зазначає СБУ, йдеться про:

- заступника командира 1-го мотострілецького батальйону 394-го мотострілецького полку 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії РФ Шота Карапетяна (позивний "Юстас");

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- командира штурмової роти загону "Шторм" 394-го мотострілецького полку того ж військового з’єднання країни-агресора Дмитра Чихабаха (позивний "Сбер").

За даними слідства, 17 червня 2024 року вони наказали своїм підлеглим розстріляти українського військовополоненого, а потім відрізати йому голову і покласти її на капот підбитого бронеавтомобіля.

 
фото прокуратури

За матеріалами військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки України Чихабаху та Карапетяну заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати обох воєнних злочинців країни-агресора.

Пряма мова керівника Донецької обласної прокуратури Павла Угровецького: "Документування жорстоких дій воєнних злочинців на українській землі триває. Вказані дії ворога є грубим порушенням статей Женевської конвенції, Додаткового протоколу, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, а також  Гаазької IV конвенції про закони і звичаї війни на суходолі. Світ має бачити, ким є наш ворог та на яку жорстокість він здатен".

Передісторія: 

  • В червні 2024 року в Офісі генерального прокурора повідомили, що на Донеччині окупанти обезголовили військовослужбовця Збройних сил України, українські прокурори розпочали розслідування.
  • Під час проведення аеророзвідки на одній з бойових позицій в Донецькій області українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони України. На ньому знаходилася відрізана голова українського захисника.
  • "Українська правда" отримала в розпорядження аудіозапис перехоплення розмови російського командира, який віддає підлеглим наказ обезголовити військовослужбовця Збройних сил України на Донеччині.

воєнні злочиниРосіяСБУ
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