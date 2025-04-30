Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ и прокуратура вычислили двух палачей из РФ, приказавших отрезать голову пленному воину ВСУ

Валентина РоманенкоСреда, 30 апреля 2025, 15:11
СБУ и прокуратура вычислили двух палачей из РФ, приказавших отрезать голову пленному воину ВСУ
фото прокуратуры

Служба безопасности Украины и Донецкая областная прокуратура идентифицировали и собрали доказательную базу на еще двух военных преступников РФ, которые причастны к убийствам украинских военнопленных в Донецкой области.

Источник: Донецкая областная прокуратура, СБУ

Дословно прокуратура: "Не оставлять живыми", "обезглавить" погибших украинских героев, "насадить отрезанные головы на колья и выставить их как заборы на местах украинских флагов" - именно такие приказы отдавали командиры вражеских подразделений с позывными „Юстас" и „Сбер" в 2024 году во время штурма Старомайорского. К тому же, представители "второй армии мира" требовали от штурмовиков грабить павших, забирать деньги, золото, срывать шевроны".

Реклама:

Детали: Как отмечает СБУ, речь идет о:

- заместителе командира 1-го мотострелкового батальона 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии РФ Шота Карапетяне (позывной "Юстас");

РЕКЛАМА:

- командире штурмовой роты отряда "Шторм" 394-го мотострелкового полка того же военного соединения страны-агрессора Дмитрие Чихабахе (позывной "Сбер").

По данным следствия, 17 июня 2024 года они приказали своим подчиненным расстрелять украинского военнопленного, а затем отрезать ему голову и положить ее на капот подбитого бронеавтомобиля.

По материалам военной контрразведки и следователей Службы безопасности Украины Чихабаху и Карапетяну заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти и наказать обоих военных преступников страны-агрессора.

Прямая речь руководителя Донецкой областной прокуратуры Павла Угровецкого: "Документирование жестоких действий военных преступников на украинской земле продолжается. Указанные действия врага являются грубым нарушением статей Женевской конвенции, Дополнительного протокола, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов, а также Гаагской IV конвенции о законах и обычаях войны на суше. Мир должен видеть, кем является наш враг и на какую жестокость он способен".

Предыстория:

  • В июне 2024года в Офисе генпрокурора сообщили, что в Донецкой области оккупанты обезглавили военнослужащего Вооруженных сил Украины, украинские прокуроры начали расследование.
  • Во время проведения аэроразведки на одной из боевых позиций в Донецкой области украинские военные обнаружили поврежденный бронированный автомобиль Сил обороны Украины. На нем находилась отрезанная голова украинского защитника.
  • "Украинская правда" получила в распоряжение аудиозапись перехвата разговора российского командира, который отдает подчиненным приказ обезглавить военнослужащего Вооруженных сил Украины в Донецкой области.

военные преступленияРосcияСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В ЕС об убийстве журналистки Рощиной: РФ демонстрирует свою отвратительную жестокость
обновленоТесть чиновника СБУ переоформлял недвижимость в Крыму по законам РФ – hromadske
В Раде предлагают разрешить гражданам в возрасте 60+ идти на контракт в ВСУ
ФотоВ Киеве задержали фотографа из РФ, который задушил свою девушку-модель в фотостудии – полиция
"Санкционная бавовна": оборонный завод РФ в Муроме поразили дроны СБУ – источник
картаРоссияне начали строить мост для соединения с Северной Кореей
Все новости...
военные преступления
Проект "Виктория". История плена и пыток, которые пережила журналистка Рощина и тысячи заключенных Россией украинцев
"Путин признался в военных преступлениях": в Генштабе объяснили, как РФ нарушает законы войны
Россияне убили трех жителей Мирнограда: в частности попали дроном в гражданское авто
Последние новости
16:00
Встреча Зеленского и Трампа в Ватикане: Axios обнародовало детали разговора
15:57
футболУкраинский форвард Степанов стал игроком немецкого "Нюрнберга"
15:56
Календарь поступающего после 9 класса: когда подавать документы и ждать зачисления
15:46
На Почтовой площади в Киеве происходит незаконный захват участка - активистка
15:38
В ЕС об убийстве журналистки Рощиной: РФ демонстрирует свою отвратительную жестокость
15:35
В Польше задержали подозреваемую по делу об отмывании миллиардов через IBOX банк
15:33
На фронте погиб спортивный журналист и военнослужащий Владимир Коцур
15:15
Хлопчатник для пороха: аграрии могут получить по 10 тыс. грн за гектар в 2025
15:11
СБУ и прокуратура вычислили двух палачей из РФ, приказавших отрезать голову пленному воину ВСУ
15:04
Bloomberg: Украина может подписать соглашение с США о недрах 30 апреля
Все новости...
Реклама:
Реклама: