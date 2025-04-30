СБУ и прокуратура вычислили двух палачей из РФ, приказавших отрезать голову пленному воину ВСУ

Служба безопасности Украины и Донецкая областная прокуратура идентифицировали и собрали доказательную базу на еще двух военных преступников РФ, которые причастны к убийствам украинских военнопленных в Донецкой области.

Источник: Донецкая областная прокуратура, СБУ

Дословно прокуратура: "Не оставлять живыми", "обезглавить" погибших украинских героев, "насадить отрезанные головы на колья и выставить их как заборы на местах украинских флагов" - именно такие приказы отдавали командиры вражеских подразделений с позывными „Юстас" и „Сбер" в 2024 году во время штурма Старомайорского. К тому же, представители "второй армии мира" требовали от штурмовиков грабить павших, забирать деньги, золото, срывать шевроны".

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Детали: Как отмечает СБУ, речь идет о:

- заместителе командира 1-го мотострелкового батальона 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии РФ Шота Карапетяне (позывной "Юстас");

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- командире штурмовой роты отряда "Шторм" 394-го мотострелкового полка того же военного соединения страны-агрессора Дмитрие Чихабахе (позывной "Сбер").

По данным следствия, 17 июня 2024 года они приказали своим подчиненным расстрелять украинского военнопленного, а затем отрезать ему голову и положить ее на капот подбитого бронеавтомобиля.

По материалам военной контрразведки и следователей Службы безопасности Украины Чихабаху и Карапетяну заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти и наказать обоих военных преступников страны-агрессора.

Прямая речь руководителя Донецкой областной прокуратуры Павла Угровецкого: "Документирование жестоких действий военных преступников на украинской земле продолжается. Указанные действия врага являются грубым нарушением статей Женевской конвенции, Дополнительного протокола, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов, а также Гаагской IV конвенции о законах и обычаях войны на суше. Мир должен видеть, кем является наш враг и на какую жестокость он способен".

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