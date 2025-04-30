У Дніпрі поліцейський за $1,5 тис. обіцяв “стерти” ухилянта з бази розшуку

У Дніпрі судитимуть правоохоронця, який за $1,5 тис. обіцяв видалити з бази даних інформацію про розшук чоловіка, який ховався від мобілізації.

Джерело: повідомлення Державного бюро розслідувань

Дослівно: "Правоохоронець шукав клієнтів через знайомих, щоб не викликати підозр. Для конспірації залучив місцевого комерсанта, якого "наполегливо" попросив знайти чоловіків, що ухиляються від мобілізації та готові заплатити за "вирішення питання". При цьому погрожував йому застосуванням адміністративного тиску у разі відмови від співпраці".

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ДБР

Деталі: За даними слідства, у лютому 2025 року посередник – місцевий підприємець – знайшов клієнта серед своїх знайомих, якого розшукувало ТЦК.

Правоохоронець запевнив, що за 1,5 тисячі доларів зможе видалити його дані з бази і це дасть змогу уникнути мобілізації.

Злочинну схему задокументували працівники ДБР у співпраці з внутрішньою безпекою Нацполіції. Під час отримання всієї суми хабаря зловмисника затримали.

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Затриманому інкримінують:

одержання неправомірної вигоди з використанням службового становища (ч. 1 ст. 368 ККУ)

вплив на ухвалення рішення службовою особою (ч. 2 ст. 369-2 ККУ).

Йому загрожує до 5 років ув’язнення.

Переісторія: