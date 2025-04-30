Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Днепре полицейский за $1,5 тыс. пообещал "стереть" уклониста из базы розыска

Украинская правдаСреда, 30 апреля 2025, 16:16
В Днепре полицейский за $1,5 тыс. пообещал стереть уклониста из базы розыска
ГБР

В Днепре будут судить правоохранителя, который за $1,5 тыс. пообещал удалить из базы данных информацию о розыске мужчины, уклоняющегося от мобилизации.

Источник: сообщение Государственного бюро расследований

Дословно: "Правоохранитель искал клиентов через знакомых, чтобы не вызывать подозрений. Для конспирации он привлёк местного предпринимателя, которого настойчиво попросил найти мужчин, уклоняющихся от мобилизации и готовых заплатить за "решение вопроса". При этом он угрожал применением административного давления в случае отказа от сотрудничества".

Реклама:
 
ГБР

Подробности: По данным следствия, в феврале 2025 года посредник – местный предприниматель – нашёл клиента среди своих знакомых, которого разыскивал ТЦК.

Правоохранитель заверил, что за 1,5 тысячи долларов сможет удалить его данные из базы, и это позволит избежать мобилизации.

Преступную схему задокументировали сотрудники ГБР в сотрудничестве с внутренней безопасностью Нацполиции. Во время получения всей суммы взятки злоумышленника задержали.

РЕКЛАМА:

Задержанному инкриминируют:

  • получение неправомерной выгоды с использованием служебного положения (ч. 1 ст. 368 УКУ)

  • воздействие на принятие решения должностным лицом (ч. 2 ст. 369-2 УКУ).
    Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Предыстория:

  • 29 апреля сотрудники ГБР сообщили о подозрении должностному лицу ТЦК в Одесской области, который за деньги вносил ложные данные в электронный реестр призывников "Оберіг" для желающих избежать мобилизации.

ДнепрГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Шмыгаль: Соглашение о недрах с США могут подписать в ближайшие сутки
Встреча Зеленского и Трампа в Ватикане: Axios обнародовало детали разговора
В ЕС об убийстве журналистки Рощиной: РФ демонстрирует свою отвратительную жестокость
обновленоТесть чиновника СБУ переоформлял недвижимость в Крыму по законам РФ – hromadske
В Раде предлагают разрешить гражданам в возрасте 60+ идти на контракт в ВСУ
ФотоВ Киеве задержали фотографа из РФ, который задушил свою девушку-модель в фотостудии – полиция
Все новости...
Днепр
Россияне били по Днепропетровщине: погиб мужчина, повреждено предприятие и горел ресторан 
Российские силы массированно атаковали дронами Днепр, один человек погиб
В Днепре осудили двух агентов РФ, которые планировали теракт на железнодорожной станции
Последние новости
17:25
В больнице умерла женщина, раненная во время атаки РФ на Каменское 26 апреля
17:18
В Минобороны хотят разбронировать часть медиков: Минздрав создает списки
17:15
Проект соглашения о недрах с США не противоречит обязательствам Украины для вступления в ЕС - Шмыгаль
17:10
Шмыгаль говорит, что новая военная помощь может быть частью вклада США в фонд по недрам
17:08
АРМА планирует получить более 12 миллионов после продажи арестованного белорусского стекла
16:59
В Минздраве ответили, почему процесс восстановления поврежденного "Охматдета" длится столь долго
16:50
На украинском рынке снизились цены на капусту: сколько она стоит
16:46
Шмыгаль: Соглашение о недрах с США могут подписать в ближайшие сутки
16:46
футбол"Барселона" – "Интер": анонс второго полуфинала Лиги чемпионов
16:43
Еврокомиссия выделяет 910 миллионов евро на усиление обороны: будут привлекать Украину
Все новости...
Реклама:
Реклама: