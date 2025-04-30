В Днепре полицейский за $1,5 тыс. пообещал "стереть" уклониста из базы розыска

В Днепре будут судить правоохранителя, который за $1,5 тыс. пообещал удалить из базы данных информацию о розыске мужчины, уклоняющегося от мобилизации.

Источник: сообщение Государственного бюро расследований

Дословно: "Правоохранитель искал клиентов через знакомых, чтобы не вызывать подозрений. Для конспирации он привлёк местного предпринимателя, которого настойчиво попросил найти мужчин, уклоняющихся от мобилизации и готовых заплатить за "решение вопроса". При этом он угрожал применением административного давления в случае отказа от сотрудничества".

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ГБР

Подробности: По данным следствия, в феврале 2025 года посредник – местный предприниматель – нашёл клиента среди своих знакомых, которого разыскивал ТЦК.

Правоохранитель заверил, что за 1,5 тысячи долларов сможет удалить его данные из базы, и это позволит избежать мобилизации.

Преступную схему задокументировали сотрудники ГБР в сотрудничестве с внутренней безопасностью Нацполиции. Во время получения всей суммы взятки злоумышленника задержали.

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Задержанному инкриминируют:

получение неправомерной выгоды с использованием служебного положения (ч. 1 ст. 368 УКУ)

воздействие на принятие решения должностным лицом (ч. 2 ст. 369-2 УКУ).

Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Предыстория: