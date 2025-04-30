Шмигаль: Угоду про надра зі США можуть підписати найближчої доби

Український прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що в проєкті угоди зі Сполученими Штатами про мінерали узгоджують останні деталі, документ можуть підписати найближчої доби.

Джерело: Шмигаль в ефірі єдиного телемарафону вдень 30 квітня, цитує "Європейська правда"

Деталі: Очільника уряду попросили прокоментувати чутки у ЗМІ про те, що угода про надра може бути підписана найближчим часом.

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Шмигаль відповів, що зараз Україна "допрацьовує остаточні деталі з нашими американськими колегами" і що перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко вже вилетіла до США.

За його словами, це буде "рівноправна гарна міжнародна угода про спільні інвестиції в розвиток та відновлення України".

"Як тільки будуть доопрацьовані всі остаточні деталі, найближчим часом, я сподіваюсь, протягом найближчої доби, угода буде підписана. І, відповідно, ми отримаємо перший крок", – сказав Шмигаль.

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"Принципові моменти всі узгоджені, уряд опрацював текст угоди. Фактично на даний момент погодження основних міністерств уже зібрані, тому уряд технічно готовий у будь-який момент, як тільки буде остаточна інформація від наших колег із Вашингтона, затвердити дану угоду і ми будемо готові до її підписання", – додав він.

Прем’єр деталізував, що після того мають бути підписані ще дві "технічні" угоди – про створення Інвестиційного фонду та його фінансування.

Передісторія:

17 квітня Україна і США підписали меморандум про наміри щодо "завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд відбудови".

Угода, згідно з меморандумом, передбачатиме створення Фонду інвестицій у відбудову України, причому робота над угодою не може спричиняти конфліктів для євроінтеграційного шляху України.

Деталі читайте в матеріалі: Швидкі мінерали. Про що домовилися Україна та США у новому меморандумі про надра