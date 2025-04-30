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Шмыгаль: Соглашение о недрах с США могут подписать в ближайшие сутки

Мария Емец, Валентина РоманенкоСреда, 30 апреля 2025, 16:46
Шмыгаль: Соглашение о недрах с США могут подписать в ближайшие сутки
Денис Шмыгаль. фото "Армія Inform"

Украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что в проекте соглашения с Соединенными Штатами о минералах согласовывают последние детали, документ могут подписать в ближайшие сутки.

Источник: Шмыгаль в эфире единого телемарафона днем 30 апреля, цитирует "Европейская правда"

Детали: Главу правительства попросили прокомментировать слухи в СМИ о том, что соглашение о недрах может быть подписано в ближайшее время.

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Шмыгаль ответил, что сейчас Украина "дорабатывает окончательные детали с нашими американскими коллегами" и что первый вице-премьер Юлия Свириденко уже вылетела в США.

По его словам, это будет "равноправное хорошее международное соглашение о совместных инвестициях в развитие и восстановление Украины".

"Как только будут доработаны все окончательные детали, в ближайшее время, я надеюсь, в течение ближайших суток, соглашение будет подписано. И, соответственно, мы получим первый шаг", - сказал Шмыгаль.

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"Принципиальные моменты все согласованы, правительство проработало текст соглашения. Фактически на данный момент согласования основных министерств уже собраны, поэтому правительство технически готово в любой момент, как только будет окончательная информация от наших коллег из Вашингтона, утвердить данное соглашение и мы будем готовы к его подписанию", – добавил он.

Премьер уточнил, что после этого должны быть подписаны еще два "технических" соглашения – о создании Инвестиционного фонда и его финансировании.

Предыстория:

  • 17 апреля Украина и США подписали меморандум о намерениях по "завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде восстановления".
  • Соглашение, согласно меморандуму, предусматривает создание Фонда инвестиций в восстановление Украины, причем работа над соглашением не может вызывать конфликтов для евроинтеграционного пути Украины.

Детали читайте в материале: Быстрые минералы. О чем договорились Украина и США в новом меморандуме о недрах.

СШАКабинет министров
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