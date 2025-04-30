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Шмигаль каже, що нова військова допомога може бути частиною внеску США у фонд щодо надр

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоСереда, 30 квітня 2025, 17:10
Шмигаль каже, що нова військова допомога може бути частиною внеску США у фонд щодо надр
фото Getty Images

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що нова військова допомога від Сполучених Штатів може бути частиною внеску цієї країни у фонд щодо надр.

Джерело: Шмигаль в ефірі телемарафону 30 квітня, цитує "Європейська правда"

Деталі: Прем’єр розповів деталі того, як буде виглядати угода між США та Україною щодо корисних копалин.

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На уточнююче запитання, чи для того, щоб цей фонд зафункціонував, мусять бути нові пакети військової допомоги від Сполучених Штатів як частина внеску в фонд, Шмигаль відповів ствердно.

Пряма мова: "Це угода про створення інвестиційного фонду в Україні з 50/50 з розподілом і часток управління, і часток, які будуть вносити сторони. Відповідно, внески будуть здійснюватись в грошовій формі. Американська сторона також може зараховувати допомогу нову, підкреслю, нову військову допомогу для України, як внесок до цього фонду.

Тут мається на увазі, що внесками в цей фонд можуть бути і мають бути грошові кошти, як зі сторони американських партнерів, так зі сторони України, але також нова допомога, яка буде надаватись, виділятись і надаватись Україні уже після підписання цієї угоди, може сторонами зараховуватись як внесок до цього фонду".

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Деталі: Український прем'єр додав, що ще один важливий момент цієї угоди – це те, що Сполучені Штати визнають внесок України в глобальну безпеку підкреслюючи, що цей договір визнає роль України у глобальній безпеці через згадку Будапештського меморандуму.

Він зазначив, що, за угодою, Україна зберігає за собою контроль над всіма ресурсами, а інфраструктура, природні ресурси не є частиною або умовою цього фонду.

"Україна лише здійснює внесок з ліцензій з нової ренти на корисні копалини, це буде наш внесок, 50% ми будемо віддавати в цей фонд грошима", – сказав він.

Передісторія:

  • 17 квітня Україна і США підписали меморандум про наміри щодо "завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд відбудови".
  • Угода, згідно з меморандумом, передбачатиме створення Фонду інвестицій у відбудову України, причому робота над угодою не може спричиняти конфліктів для євроінтеграційного шляху України.
  • 30 квітня Шмигаль повідомив, що в проєкті угоди зі Сполученими Штатами про мінерали узгоджують останні деталі, документ можуть підписати найближчої доби.

Деталі читайте в матеріалі: Швидкі мінерали. Про що домовилися Україна та США у новому меморандумі про надра

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