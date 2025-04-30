Шмигаль каже, що нова військова допомога може бути частиною внеску США у фонд щодо надр
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що нова військова допомога від Сполучених Штатів може бути частиною внеску цієї країни у фонд щодо надр.
Джерело: Шмигаль в ефірі телемарафону 30 квітня, цитує "Європейська правда"
Деталі: Прем’єр розповів деталі того, як буде виглядати угода між США та Україною щодо корисних копалин.
На уточнююче запитання, чи для того, щоб цей фонд зафункціонував, мусять бути нові пакети військової допомоги від Сполучених Штатів як частина внеску в фонд, Шмигаль відповів ствердно.
Пряма мова: "Це угода про створення інвестиційного фонду в Україні з 50/50 з розподілом і часток управління, і часток, які будуть вносити сторони. Відповідно, внески будуть здійснюватись в грошовій формі. Американська сторона також може зараховувати допомогу нову, підкреслю, нову військову допомогу для України, як внесок до цього фонду.
Тут мається на увазі, що внесками в цей фонд можуть бути і мають бути грошові кошти, як зі сторони американських партнерів, так зі сторони України, але також нова допомога, яка буде надаватись, виділятись і надаватись Україні уже після підписання цієї угоди, може сторонами зараховуватись як внесок до цього фонду".
Деталі: Український прем'єр додав, що ще один важливий момент цієї угоди – це те, що Сполучені Штати визнають внесок України в глобальну безпеку підкреслюючи, що цей договір визнає роль України у глобальній безпеці через згадку Будапештського меморандуму.
Він зазначив, що, за угодою, Україна зберігає за собою контроль над всіма ресурсами, а інфраструктура, природні ресурси не є частиною або умовою цього фонду.
"Україна лише здійснює внесок з ліцензій з нової ренти на корисні копалини, це буде наш внесок, 50% ми будемо віддавати в цей фонд грошима", – сказав він.
Передісторія:
- 17 квітня Україна і США підписали меморандум про наміри щодо "завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд відбудови".
- Угода, згідно з меморандумом, передбачатиме створення Фонду інвестицій у відбудову України, причому робота над угодою не може спричиняти конфліктів для євроінтеграційного шляху України.
- 30 квітня Шмигаль повідомив, що в проєкті угоди зі Сполученими Штатами про мінерали узгоджують останні деталі, документ можуть підписати найближчої доби.
Деталі читайте в матеріалі: Швидкі мінерали. Про що домовилися Україна та США у новому меморандумі про надра