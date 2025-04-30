Шмыгаль говорит, что новая военная помощь может быть частью вклада США в фонд по недрам

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что новая военная помощь от Соединенных Штатов может быть частью взноса этой страны в фонд по недрам.

Источник: Шмыгаль в эфире телемарафона 30 апреля, цитирует "Европейская правда"

Детали: Премьер рассказал детали того, как будет выглядеть соглашение между США и Украиной по полезным ископаемым.

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На уточняющий вопрос, для того, чтобы этот фонд зафункционировал, должны быть новые пакеты военной помощи от Соединенных Штатов как часть взноса в фонд, Шмыгаль ответил утвердительно.

Прямая речь: "Это соглашение о создании инвестиционного фонда в Украине с 50/50 с распределением и долей управления, и долей, которые будут вносить стороны. Соответственно, взносы будут осуществляться в денежной форме. Американская сторона также может засчитывать помощь новую, подчеркну, новую военную помощь для Украины, как вклад в этот фонд.

Здесь имеется в виду, что взносами в этот фонд могут быть и должны быть денежные средства, как со стороны американских партнеров, так и со стороны Украины, но также новая помощь, которая будет предоставляться, выделяться и предоставляться Украине уже после подписания этого соглашения, может сторонами засчитываться как вклад в этот фонд".

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Детали: Украинский премьер добавил, что еще один важный момент этого соглашения - это то, что Соединенные Штаты признают вклад Украины в глобальную безопасность подчеркивая, что этот договор признает роль Украины в глобальной безопасности через упоминание Будапештского меморандума.

Он отметил, что, по соглашению, Украина сохраняет за собой контроль над всеми ресурсами, а инфраструктура, природные ресурсы не являются частью или условием этого фонда.

"Украина лишь осуществляет взнос с лицензий по новой ренте на полезные ископаемые, это будет наш вклад, 50% мы будем отдавать в этот фонд деньгами", - сказал он.

Предыстория:

17 апреля Украина и США подписали меморандум о намерениях по "завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде восстановления".

Соглашение, согласно меморандуму, предусматривает создание Фонда инвестиций в восстановление Украины, причем работа над соглашением не может вызывать конфликтов для евроинтеграционного пути Украины.

30 апреля Шмыгаль сообщил, что в проекте соглашения с Соединенными Штатами о минералах согласовывают последние детали, документ могут подписать в ближайшие сутки.

Детали читайте в материале: Быстрые минералы. О чем договорились Украина и США в новом меморандуме о недрах