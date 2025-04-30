Проєкт угоди про надра зі США не суперечить зобов’язанням України для вступу у ЄС – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що проєкт угоди про надра із США, яка майже готова до підписання, не зашкодить вступу України до ЄС і не суперечить євроінтеграційним зобов’язанням.

Джерело: "Європейська правда", Шмигаль в ефірі телемарафону "Єдині новини" вдень 30 квітня.

Деталі: Шмигаль зазначив, що передбачений угодою формат співпраці не суперечить євроінтеграційним планам і зобов’язанням України.

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"Ця угода ніяк не перетинається, ніяк не може зашкодити і не суперечить вступу України до Європейського Союзу і нашим євроінтеграційним зобов'язанням. Це також важливий момент, який я хотів би підкреслити в нашій розмові, оскільки тут важливо, власне, дотримати ось наших євроінтеграційних зобов'язань по Угоді про асоціацію і по нашому статусу кандидата", – сказав прем’єр-міністр.

Він підтвердив чутки у ЗМІ про те, що угода може бути підписана найближчої доби, і що перша віцепрем’єрка України Юлія Свириденко у зв’язку з цим вже вирушила до Вашингтона.

Нагадаємо, 17 квітня Україна і США підписали меморандум про наміри щодо "завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд відбудови".

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Угода, згідно з меморандумом, передбачатиме створення Фонду інвестицій у відбудову України, причому робота над угодою не може спричиняти конфліктів для євроінтеграційного шляху України.

Деталі читайте в матеріалі: Швидкі мінерали. Про що домовилися Україна та США у новому меморандумі про надра.