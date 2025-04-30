Проект соглашения о недрах с США не противоречит обязательствам Украины для вступления в ЕС - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что проект соглашения о недрах с США, которое почти готово к подписанию, не повредит вступлению Украины в ЕС и не противоречит евроинтеграционным обязательствам.

Источник: "Европейская правда", Шмыгаль в эфире телемарафона „Единые новости" днем 30 апреля.

Детали: Шмыгаль отметил, что предусмотренный соглашением формат сотрудничества не противоречит евроинтеграционным планам и обязательствам Украины.

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"Это соглашение никак не пересекается, никак не может повредить и не противоречит вступлению Украины в Европейский Союз и нашим евроинтеграционным обязательствам. Это также важный момент, который я хотел бы подчеркнуть в нашем разговоре, поскольку здесь важно, собственно, соблюсти вот наших евроинтеграционных обязательств по Соглашению об ассоциации и по нашему статусу кандидата", - сказал премьер-министр.

Он подтвердил слухи в СМИ о том, что соглашение может быть подписано в ближайшие сутки и что первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко в связи с этим уже отправилась в Вашингтон.

Напомним, 17 апреля Украина и США подписали меморандум о намерениях по "завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде восстановления".

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Соглашение, согласно меморандуму, предусматривает создание Фонда инвестиций в восстановление Украины, причем работа над соглашением не может вызывать конфликтов для евроинтеграционного пути Украины.

Детали читайте в материале: Быстрые минералы. О чем договорились Украина и США в новом меморандуме о недрах.