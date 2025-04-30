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Як буде управлятися "фонд про надра" та куди підуть прибутки: Шмигаль розкрив деталі

Сергій Сидоренко, Валентина РоманенкоСереда, 30 квітня 2025, 17:50
Як буде управлятися фонд про надра та куди підуть прибутки: Шмигаль розкрив деталі
Трамп і Зеленський фото Getty Images

У переговорах зі Сполученими Штатами про створення спільного інвестиційного фонду, тобто так званої "угоди про надра", Україна змогла відстояти паритетне управління цим фондом та уникла підпорядкування законодавству США у разі суперечок.

Джерело: прем’єр України Денис Шмигаль в ефірі національного телемарафону 30 квітня, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Україна і США роблять внески у фонд. Фонд управляється партнерами 50 на 50 – три представники у правління фонду надає Україна і також трьох представників надають США".

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Деталі: Шмигаль наголосив, що що вага голосів українських та американських представників буде рівною, тобто американці не матимуть вирішального голосу.

Очільник уряду, який перед тим повідомив, що угоду планують підписати протягом доби, розповів, що сторони узгодили критично важливі деталі щодо функціонування нової структури. За підготовленим договором фонд буде утворений двома сторонами – Україною і США. Ці дві держави управлятимуть ним на паритетних засадах.

У попередньому проєкті договору ("ЄП" описувала його у статті "Трамп з надрами та Україна без прав") США отримували фактично одноосібний контроль за цим фондом.

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Ще одна важлива зміна до того проєкту – те, що фонд не буде підпорядкований законодавству США. 

"Суперечки за цією угодою вирішуються шляхом взаємних консультацій. В попередній угоді це було прописано [через розгляд в суді США] згідно з американським законодавством. Ми це прибрали, щоб угода була дійсно партнерською. Це – важливе досягнення", – пояснив прем’єр.

Також, за його словами, фонд може залучати до інвестицій в Україну інших партнерів та надавати їхнім інвестиціям фінансову підтримку – у разі згоди на це правління.

Також Шмигаль підкреслив, що протягом перших десяти років після створення фонду США не зможуть вивести з України прибутки від роботи фонду.

"Прибутки фонду можуть розподілятися за домовленістю сторін вперше аж за десять років. Протягом десяти років усі прибутки реінвестуються у розвиток і відбудову України", – заявив прем’єр, підкресливши, що Україна вноситиме у фонд 50% коштів "від нової ренти від корисних копалин".

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