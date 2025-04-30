Как будет управляться "фонд о недрах" и куда пойдут доходы: Шмыгаль раскрыл детали

В переговорах с Соединенными Штатами о создании совместного инвестиционного фонда, то есть так называемого "соглашения о недрах", Украина смогла отстоять паритетное управление этим фондом и избежала подчинения законодательству США в случае споров.

Источник: премьер Украины Денис Шмыгаль в эфире национального телемарафона 30 апреля, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Украина и США делают взносы в фонд. Фонд управляется партнерами 50 на 50 – три представителя в правление фонда предоставляет Украина и также трех представителей предоставляют США".

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Детали: Шмыгаль отметил, что вес голосов украинских и американских представителей будет равным, то есть американцы не будут иметь решающего голоса.

Глава правительства, который перед тем сообщил, что соглашение планируют подписать в течение суток, рассказал, что стороны согласовали критически важные детали по функционированию новой структуры. По подготовленному договору фонд будет образован двумя сторонами – Украиной и США. Эти два государства будут управлять им на паритетных началах.

В предыдущем проекте договора ("ЕП" описывала его в статье "Трамп с недрами и Украина без прав") США получали фактически единоличный контроль за этим фондом.

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Еще одно важное изменение к тому проекту – то, что фонд не будет подчинен законодательству США.

"Споры по этому соглашению решаются путем взаимных консультаций. В предыдущем соглашении это было прописано [через рассмотрение в суде США] в соответствии с американским законодательством. Мы это убрали, чтобы соглашение было действительно партнерским. Это – важное достижение", – пояснил премьер.

Также, по его словам, фонд может привлекать к инвестициям в Украину других партнеров и предоставлять их инвестициям финансовую поддержку – в случае согласия на это правления.

Также Шмыгаль подчеркнул, что в течение первых десяти лет после создания фонда США не смогут вывести из Украины доходы от работы фонда.

"Доходы фонда могут распределяться по договоренности сторон впервые аж через десять лет. В течение десяти лет все доходы реинвестируются в развитие и восстановление Украины", – заявил премьер, подчеркнув, что Украина будет вносить в фонд 50% средств "от новой ренты от полезных ископаемых".