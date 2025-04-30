Президент Чехии Петр Павел 4 мая может принять украинского коллегу Владимира Зеленского, который, вероятно, прибудет в страну с необъявленным визитом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Seznam Zprávy и iDNES.cz

Детали: В офисе Павела публично анонсировали, что в воскресенье его резиденция – Пражский Град – будет закрыта для посетителей с 11:00 до 16:30 по местному времени.

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По информации СМИ, это может быть связано с запланированным визитом Зеленского в Чехию, но официально это не подтвердили ни в правительстве, ни в офисе президента страны.

Как пишет iDNES.cz, президент Украины приедет в Прагу с первой леди Еленой Зеленской и проведет встречи с Павелом, премьером Петром Фиалой и главой МИД Яном Липавским.

Отметим, что предыдущий визит Зеленского в Чехию в июле 2023 года также был необъявленным и держался в секрете до самого прибытия главы государства.

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Между тем чешский президент Петр Павел посетил Украину сравнительно недавно – 21 марта.

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