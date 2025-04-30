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"Хочу к своим": в ГУР кажуть, що вже 300 колаборантів просяться в Росію за обміном

Валентина РоманенкоСереда, 30 квітня 2025, 18:56
Хочу к своим: в ГУР кажуть, що вже 300 колаборантів просяться в Росію за обміном
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На сайті державного проєкту "Хочу к своим" наразі представлено 300 профілів засуджених колаборантів, які бажають виїхати до Росії за умови повернення українців з російської неволі.

Джерело: сайт проєкту "Хочу к своим", ГУР

Дослівно: "Російська влада поінформована про бажання кожного з трьохста українських зрадників виїхати до РФ. Але Москва відмовляється повертати своїх колишніх агентів. Тепер, опинившись у в’язниці, вони цікаві Росії тільки в якості матеріалу для пропаганди та фейків".

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Деталі: Зазначається. що 1 колаборант, вже скористався можливістю виїзду до РФ за умови повернення українців з російської неволі.

5 колаборантів припинили співпрацю з ворогом завдяки проєкту.

35 потенційних колаборантів перевіряються завдяки отриманій інформації від уважних громадян. 

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20 громадян, які не бажають жити в Україні, проте виявляють бажання жити в Росії, залишили заявки через спеціальну форму на сайті проєкту. Зазначені заявки опрацьовуються представниками секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

колаборантиГУРвійна
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