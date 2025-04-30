"Хочу к своим": в ГУР говорят, что уже 300 коллаборантов просятся на обмен в Россию
На сайте государственного проекта "Хочу к своим" сейчас представлено 300 профилей осужденных коллаборантов, желающих выехать в Россию при условии возвращения украинцев из российской неволи.
Источник: сайт проекта "Хочу к своим", ГУР
Дословно: "Российские власти проинформированы о желании каждого из трехсот украинских предателей выехать в РФ. Но Москва отказывается возвращать своих бывших агентов. Теперь, оказавшись в тюрьме, они интересны России только в качестве материала для пропаганды и фейков".
Детали: Отмечается. что 1 коллаборант, уже воспользовался возможностью выезда в РФ при условии возвращения украинцев из российской неволи.
5 коллаборантов прекратили сотрудничество с врагом благодаря проекту.
35 потенциальных коллаборантов проверяются благодаря полученной информации от внимательных граждан.
20 граждан, которые не желают жить в Украине, однако изъявляют желание жить в России, оставили заявки через специальную форму на сайте проекта. Указанные заявки обрабатываются представителями секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.