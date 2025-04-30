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"Хочу к своим": в ГУР говорят, что уже 300 коллаборантов просятся на обмен в Россию

Валентина РоманенкоСреда, 30 апреля 2025, 18:56
Хочу к своим: в ГУР говорят, что уже 300 коллаборантов просятся на обмен в Россию
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На сайте государственного проекта "Хочу к своим" сейчас представлено 300 профилей осужденных коллаборантов, желающих выехать в Россию при условии возвращения украинцев из российской неволи.

Источник: сайт проекта "Хочу к своим", ГУР

Дословно: "Российские власти проинформированы о желании каждого из трехсот украинских предателей выехать в РФ. Но Москва отказывается возвращать своих бывших агентов. Теперь, оказавшись в тюрьме, они интересны России только в качестве материала для пропаганды и фейков".

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Детали: Отмечается. что 1 коллаборант, уже воспользовался возможностью выезда в РФ при условии возвращения украинцев из российской неволи.

5 коллаборантов прекратили сотрудничество с врагом благодаря проекту.

35 потенциальных коллаборантов проверяются благодаря полученной информации от внимательных граждан.

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20 граждан, которые не желают жить в Украине, однако изъявляют желание жить в России, оставили заявки через специальную форму на сайте проекта. Указанные заявки обрабатываются представителями секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

коллаборантыГУРвойна
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