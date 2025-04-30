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Уряд Австрії призначив координатора з відбудови України

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоСереда, 30 квітня 2025, 19:27
Уряд Австрії призначив координатора з відбудови України
Майнль-Райзінгер і Анценґрубер. Фото з Х очільниці МЗС Австрії

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер представила спеціального координатора з питань відбудови України, яким став колишній голова правління енергетичного концерну Verbund Вольфганг Анценґрубер.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Die Presse

Деталі: У себе в Х очільниця МЗС країни заявила, що федеральний уряд Австрії зробив відновлення України пріоритетом – "як для підтримки самої України, так і в інтересах австрійської економіки, а отже, й австрійського народу".

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"Я дуже рада, що нам вдалося залучити Вольфганга Анценгрубера – визнаного фахівця, який, як мало хто інший, знається на питаннях підприємництва, бізнесу та енергетики. Саме тому він є ідеальним кандидатом для того, щоб допомогти Австрії у зусиллях із відновлення", – додала Майнль-Райзінгер.

На брифінгу 30 квітня, як цитує видання, глава МЗС Австрії розповіла, що близько 200 австрійських компаній уже працюють безпосередньо в Україні, створюючи робочі місця та сприяючи стабільності.

"Маємо сильні компанії з необхідним досвідом", – підкреслила вона.

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А колишній голова правління енергетичного концерну Verbund Анценґрубер, своєю чергою, назвав пріоритетними напрямками: зелену енергетику, гідроелектроенергетику, інфраструктуру, машинобудування, дорожнє будівництво, житло, послуги, страхування та фінанси. 

За його словами, це "складна й багатогранна робота".

Водночас ультраправа Австрійська партія свободи (FPÖ) розкритикувала таке призначення.

"Найдорожчий уряд в історії знову створив "тепле місце" для людини з кола ÖVP – посаду, яка нічого не дає австрійським громадянам", – заявила представниця FPÖ із зовнішньої політики Сюзанна Фюрст.

Вона додала, що відбудова України можлива лише після завершення війни, й Австрія не має на себе брати відповідальність за неї.

Австріядопомога Україні
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