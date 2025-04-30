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Правительство Австрии назначило координатора по восстановлению Украины

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоСреда, 30 апреля 2025, 19:27
Правительство Австрии назначило координатора по восстановлению Украины
Майнль-Райзингер и Анценгрубер. Фото с Х руководительницы МИД Австрии

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер представила специального координатора по вопросам восстановления Украины, которым стал бывший председатель правления энергетического концерна Verbund Вольфганг Анценгрубер.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Die Presse

Детали: У себя в Х глава МИД страны заявила, что федеральное правительство Австрии сделало восстановление Украины приоритетом – "как для поддержки самой Украины, так и в интересах австрийской экономики, а следовательно, и австрийского народа".

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"Я очень рада, что нам удалось привлечь Вольфганга Анценгрубера – признанного специалиста, который, как мало кто другой, разбирается в вопросах предпринимательства, бизнеса и энергетики. Именно поэтому он является идеальным кандидатом для того, чтобы помочь Австрии в усилиях по восстановлению", – добавила Майнль-Райзингер.

На брифинге 30 апреля, как цитирует издание, глава МИД Австрии рассказала, что около 200 австрийских компаний уже работают непосредственно в Украине, создавая рабочие места и способствуя стабильности.

"Имеем сильные компании с необходимым опытом", – подчеркнула она.

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А бывший председатель правления энергетического концерна Verbund Анценгрубер, в свою очередь, назвал приоритетными направлениями: зеленую энергетику, гидроэлектроэнергетику, инфраструктуру, машиностроение, дорожное строительство, жилье, услуги, страхование и финансы. 

По его словам, это "сложная и многогранная работа".

В то же время ультраправая Австрийская партия свободы (FPÖ) раскритиковала такое назначение.

"Самое дорогое правительство в истории снова создало "теплое место" для человека из круга ÖVP - должность, которая ничего не дает австрийским гражданам", – заявила представитель FPÖ по внешней политике Сюзанна Фюрст.

Она добавила, что восстановление Украины возможно только после завершения войны, и Австрия не должна на себя брать ответственность за него.

Австрияпомощь Украине
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