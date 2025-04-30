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Режим Лукашенка випустив на волю ще одного американського громадянина

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 30 квітня 2025, 20:48
Режим Лукашенка випустив на волю ще одного американського громадянина
Юрій Зенкович. фото з Вікіпедії

Із вʼязниці в Білорусі звільнили громадянина США Юрія Зенковича, який перебував під вартою за звинуваченням у нібито підготовці замаху на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: Зенковича арештували в Москві в 2021 році, а потім доставили до Мінська, де його звинуватили в участі в організованому за підтримки США замаху на Лукашенка.

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За словами представника Державного департаменту США, звільнення Зенковича не було результатом обміну полонених.

Після звільнення з білоруського ув'язнення чоловіка доправили до сусідньої Литви у супроводі американських посадовців, зокрема заступника помічника держсекретаря з європейських справ Кріса Сміта.

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив інформацію про звільнення американського громадянина з Білорусі, але не назвав його імені.

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"Я знала, що цей день настане. Це зайняло 1480 днів, але він вижив і повертається додому, до мене і до Америки", – сказала телеканалу CNN дружина Зенковича Олена Денисовець.

Передісторія:

  • В лютому 2025 року Кріс Сміт таємно відвідав Білорусь та забрав із собою трьох політвʼязнів, зокрема неназваного громадянина США.
  • За інформацією ЗМІ, представник Держдепу запропонував Лукашенку послаблення санкцій в обмін на звільнення політвʼязнів.

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БілорусьСША
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