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Режим Лукашенко выпустил на свободу еще одного американского гражданина

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 30 апреля 2025, 20:48
Режим Лукашенко выпустил на свободу еще одного американского гражданина
Юрий Зенкович. фото из Википедии

Из тюрьмы в Беларуси освободили гражданина США Юрия Зенковича, который находился под стражей по обвинению в якобы подготовке покушения на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: Зенковича арестовали в Москве в 2021 году, а затем доставили в Минск, где его обвинили в участии в организованном при поддержке США покушении на Лукашенко.

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По словам представителя Государственного департамента США, освобождение Зенковича не было результатом обмена пленных.

После освобождения из белорусского заключения мужчину доставили в соседнюю Литву в сопровождении американских чиновников, в частности заместителя помощника госсекретаря по европейским делам Криса Смита.

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил информацию об освобождении американского гражданина из Беларуси, но не назвал его имени.

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"Я знала, что этот день наступит. Это заняло 1480 дней, но он выжил и возвращается домой, ко мне и в Америку", - сказала телеканалу CNN жена Зенковича Елена Денисовец.

Предыстория:

  • В феврале 2025 года Крис Смит тайно посетил Беларусь и забрал с собой трех политзаключенных, в том числе неназванного гражданина США.
  • По информации СМИ, представитель Госдепа предложил Лукашенко ослабление санкций в обмен на освобождение политзаключенных.

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БеларусьСША
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