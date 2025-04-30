Режим Лукашенко выпустил на свободу еще одного американского гражданина
Из тюрьмы в Беларуси освободили гражданина США Юрия Зенковича, который находился под стражей по обвинению в якобы подготовке покушения на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN
Детали: Зенковича арестовали в Москве в 2021 году, а затем доставили в Минск, где его обвинили в участии в организованном при поддержке США покушении на Лукашенко.
По словам представителя Государственного департамента США, освобождение Зенковича не было результатом обмена пленных.
После освобождения из белорусского заключения мужчину доставили в соседнюю Литву в сопровождении американских чиновников, в частности заместителя помощника госсекретаря по европейским делам Криса Смита.
Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил информацию об освобождении американского гражданина из Беларуси, но не назвал его имени.
"Я знала, что этот день наступит. Это заняло 1480 дней, но он выжил и возвращается домой, ко мне и в Америку", - сказала телеканалу CNN жена Зенковича Елена Денисовец.
Предыстория:
- В феврале 2025 года Крис Смит тайно посетил Беларусь и забрал с собой трех политзаключенных, в том числе неназванного гражданина США.
- По информации СМИ, представитель Госдепа предложил Лукашенко ослабление санкций в обмен на освобождение политзаключенных.
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