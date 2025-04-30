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Зеленський запросив премʼєра Канади в Україну

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 30 квітня 2025, 21:57
Зеленський запросив премʼєра Канади в Україну
Фото - ОП

Президент Володимир Зеленський у середу поговорив з канадським премʼєр-міністром Марком Карні й запросив його до України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Зеленського

Деталі: Глава держави сказав, що привітав Карні з перемогою його Ліберальної партії на дострокових парламентських виборах та обговорив взаємодію у межах "Групи семи", де зараз головує Канада.

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"Ми говорили з прем’єром про санкції проти Росії – домовилися, що сильні санкції за війну проти агресора й надалі потрібні. Говорили й про ППО для України, про дипломатію та комунікацію з ключовими партнерами", – перелічив Зеленський.

Крім того, він сказав, що запросив канадського прем’єр-міністра Карні "відвідати Україну – Київ".

"Не сумніваюсь, що лідерство Канади в захисті міжнародного права буде й надалі відчуватись", – підсумував президент.

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Ліберальна партія на чолі з прем’єром Канади Марком Карні хоч і перемогла, але не здобула необхідної більшості, щоб одноосібно сформувати уряд.

Кілька місяців тому консерватори були беззаперечними лідерами опитувань, проте відставка Джастіна Трюдо як лідера лібералів, у поєднанні з новим викликом для країни – нападками на Канаду від президента США Дональда Трампа – змінили ситуацію.

Читайте також: Перемога завдяки Трампу: як погрози президента США змінили канадську політику.

КанадаЗеленський
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