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Зеленский пригласил премьера Канады в Украину

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 30 апреля 2025, 21:57
Зеленский пригласил премьера Канады в Украину
Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский в среду поговорил с канадским премьер-министром Марком Карни и пригласил его в Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Зеленского

Детали: Глава государства сказал, что поздравил Карни с победой его Либеральной партии на досрочных парламентских выборах и обсудил взаимодействие в рамках "Группы семи", где сейчас председательствует Канада.

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"Мы говорили с премьером о санкциях против России – договорились, что сильные санкции за войну против агрессора и в дальнейшем необходимы. Говорили и о ПВО для Украины, о дипломатии и коммуникации с ключевыми партнерами", – перечислил Зеленский.

Кроме того, он сказал, что пригласил канадского премьер-министра Карни „посетить Украину – Киев".

"Не сомневаюсь, что лидерство Канады в защите международного права будет и в дальнейшем ощущаться", – подытожил президент.

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Либеральная партия во главе с премьером Канады Марком Карни хоть и победила, но не получила необходимого большинства, чтобы единолично сформировать правительство.

КанадаЗеленский
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