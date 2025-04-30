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Трамп назвав зустріч із Зеленським у Ватикані "моментом розради"

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 30 квітня 2025, 22:24
Трамп назвав зустріч із Зеленським у Ватикані моментом розради
Трамп і Зеленський на зустрічі у Ватикані 26 квітня. Фото - ОП

Президент США Дональд Трамп назвав "моментом розради" зустріч із Володимиром Зеленським у базиліці Собору Святого Петра у Ватикані 26 квітня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на його інтервʼю ABC News

Деталі: Пригадуючи розмову із Зеленським, Трамп заявив, що "Україна перебуває в дуже серйозній, дуже складній ситуації".

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"Це не моя війна, але я хочу спробувати її вирішити, тому що, ймовірно, щотижня гине близько 5000 молодих солдатів, росіян і українців. Ми також витрачаємо величезні кошти в Україні, а Європа повинна витрачати набагато більше, а не набагато менше", – перелічив він.

На уточнення ведучого про те, якою була атмосфера розмови у Ватикані, президент США назвав її "у певному сенсі моментом розради, тому що гине величезна кількість людей".

"Гине багато його людей, їх вбивають. І я дуже переживаю через це", – сказав Трамп.

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Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що у його зустрічі з Трампом є потенціал стати історичною. У Білому домі також назвали зустріч дуже продуктивною.

ЗМІ також переповіли деталі зустрічі президентів України та США.

ТрампЗеленський
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