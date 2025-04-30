Трамп назвал встречу с Зеленским в Ватикане "моментом утешения"

Трамп и Зеленский на встрече в Ватикане 26 апреля. Фото - ОП

Президент США Дональд Трамп назвал "моментом утешения" встречу с Владимиром Зеленским в базилике Собора Святого Петра в Ватикане 26 апреля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на его интервью ABC News

Детали: Вспоминая разговор с Зеленским, Трамп заявил, что "Украина находится в очень серьезной, очень сложной ситуации".

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"Это не моя война, но я хочу попытаться ее решить, потому что, вероятно, каждую неделю гибнет около 5000 молодых солдат, россиян и украинцев. Мы также тратим огромные средства в Украине, а Европа должна тратить гораздо больше, а не гораздо меньше", – перечислил он.

На уточнение ведущего о том, какой была атмосфера разговора в Ватикане, президент США назвал ее „в определенном смысле моментом утешения, потому что гибнет огромное количество людей".

"Гибнет много его людей, их убивают. И я очень переживаю из-за этого", – сказал Трамп.

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Напомним, ранее Зеленский заявил, что его встреча с Трампом имеет потенциал стать исторической. В Белом доме также назвали встречу очень продуктивной.

СМИ также пересказали детали встречи президентов Украины и США.