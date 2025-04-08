У 2024 році у світі зафіксовано рекордну кількість страт – Amnesty International

У 2024 році щонайменше 1518 осіб було страчено в 15 країнах світу — це найвищий показник з 2015 року. Основну відповідальність за зростання кількості страт несуть Іран, Ірак і Саудівська Аравія.

Джерело: щорічний звіт правозахисної організації Amnesty International про глобальне застосування смертної кари, оприлюднений 8 квітня

Деталі: Згідно зі звітом, 2024 рік став роком із рекордною кількістю зафіксованих страт із 2015-го – тоді було страчено щонайменше 1634 людини. Правозахисники зазначають, що абсолютна більшість страт відбулася в країнах Близького Сходу.

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Звіт не враховує тисячі ймовірних страт у Китаї, Північній Кореї та В’єтнамі, де дані про виконання смертної кари залишаються засекреченими. Зокрема, Китай, за оцінками правозахисників, залишається країною з найбільшою кількістю страт у світі.

Іран, Ірак і Саудівська Аравія разом відповідальні за понад 90% відомих страт у 2024 році. Іран стратив щонайменше 972 особи – на 119 більше, ніж у 2023-му. Саудівська Аравія подвоїла кількість страчених (345 проти 172 у попередньому році), а Ірак збільшив кількість страт майже вчетверо – з 16 до 63.

"Смертна кара – це огидна, нелюдська та принизлива практика, якій немає місця в сучасному світі", – заявила генеральна секретарка Amnesty International Агнес Калламар.

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Крім того, понад 40% смертних вироків у світі були винесені за злочини, пов’язані з наркотиками – попри те, що міжнародні норми дозволяють застосовувати смертну кару лише за "найсерйозніші злочини". Такі страти були особливо поширені в Ірані, Китаї, Саудівській Аравії, Сінгапурі і, ймовірно, у В’єтнамі.

"Лідери, які пропагують смертну кару як інструмент боротьби з наркотиками чи злочинністю, пропонують неефективні й незаконні рішення", – наголосила Калламар.

У країнах Близького Сходу смертну кару застосовували, щоб змусити замовкнути правозахисників, дисидентів, протестувальників, політичних опонентів і представників етнічних меншин.

У США, де президент Дональд Трамп публічно підтримує застосування смертної кари, у 2024 році було страчено 25 осіб.

Водночас у низці країн сталися позитивні зрушення. Зімбабве ухвалила закон про скасування смертної кари за загальні злочини. Малайзія провела реформу, яка зменшила кількість засуджених до страти більш ніж на тисячу. Уперше понад дві третини країн-членів ООН підтримали резолюцію Генасамблеї про глобальний мораторій на смертну кару.