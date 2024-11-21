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Amnesty International засудила рішення Байдена передати Україні протипіхотні міни

Станіслав ПогоріловЧетвер, 21 листопада 2024, 16:17
Amnesty International засудила рішення Байдена передати Україні протипіхотні міни
Фото: Amnesty International

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International засудила і назвала "необачним" рішення адміністрації Байдена вперше відправити протипіхотні міни в Україну, та закликала переглянути його.

Джерело: пресреліз Amnesty International

Пряма мова директора Amnesty International США з адвокації в Європі та Центральній Азії: "Це необачне рішення і крок назад, що глибоко розчаровує, для президента, який колись визнавав, що міни збільшують ризик завдання шкоди цивільним особам. Гнітюче і, чесно кажучи, шокуюче, що президент Байден ухвалив настільки значуще й небезпечне рішення якраз перед тим моментом, як його спадщина на державній службі буде остаточно закріплена в історії".

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Деталі: Правозахисники зазначили, що протипіхотні міни за своєю суттю є невибірковою зброєю, яка калічить і вбиває мирних жителів ще довгий час після закінчення конфліктів, і їм не повинно бути місця в арсеналі жодної з країн".

Також в Amnesty International вважають, що незважаючи на російські агресію, "міни не можуть бути відповіддю на завдання забезпечення безпеки мирних жителів".

Передісторія:

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  • Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден схвалив постачання Україні протипіхотних мін, що може допомогти зміцнити оборони українських сил від наступу російських окупаційних військ.
  • Мміністр оборони США Ллойд Остін пояснив, що рішення адміністрації Байдена вперше відправити протипіхотні міни в Україну було мотивоване зміною тактики Росії на фронті.

Amnesty InternationalвійнаУкраїназброя
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