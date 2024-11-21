СЕО Amnesty International: До України щодо використання протипіхотних мін претензій немає
Директорка і СЕО українського офісу Amnesty International Вероніка Вельч прокоментувала заяву правозахисної міжнародної організації, яка засудила рішення США передати Україні протипіхотні міни.
Джерело: Вельч у Facebook
Пряма мова: "Щойно мала розмову з представниками Amnesty США, які зробили заяву щодо протипіхотних мін. Їхня позиція доволі проста: адміністрація Байдена постійно знижує поріг у сфері застосування міжнародного гуманітарного права. Це не про Україну, а про зобовʼязання США.
Водночас, жодних претензій до України щодо використання протипіхотних мін для захисту не висувається".
Деталі: За її словами, на жаль, міжнародне право доволі безлике. "Але ми теж послуговуємось його нормами, коли звертаємось до питань справедливості", - написала вона.
Водночас Вельч наголосила, що Протипіхотні міни дуже небезпечні і залишатимуться небезпечними багато років після війни — для цивільних, насамперед для дітей.
"Але, обираючи між жахливими довгостроковими наслідками протипіхотних мін і миттєвими наслідками окупації, я впевнена, що все, що дає змогу захистити українських цивільних від агресії, тортур і фізичного знищення вже зараз, має право на існування. І ми дякуємо за цю допомогу також", - зазначила СЕО Amnesty International в Україні.
Що було раніше:
- Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден схвалив постачання Україні протипіхотних мін, що може допомогти зміцнити оборони українських сил від наступу російських окупаційних військ.
- Мміністр оборони США Ллойд Остін пояснив, що рішення адміністрації Байдена вперше відправити протипіхотні міни в Україну було мотивоване зміною тактики Росії на фронті.
- Amnesty International у своїй заяві засудила і назвала "необачним" рішення адміністрації Байдена вперше відправити протипіхотні міни в Україну, та закликала переглянути його.