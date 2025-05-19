Росія визнала Amnesty International небажаною організацією та звинуватила у підтримці України

Генеральна прокуратура Росії визнала міжнародну неурядову організацію Amnesty International Limited, яка зареєстрована у Лондоні, небажаною на території РФ.

Джерело: Генеральна прокуратура Російської Федерації

Деталі: У заяві російської прокуратури відзначається, що попри те, що Amnesty International позиціонує себе як правозахисна структура, насправді її центральний офіс у Лондоні, на думку російських посадовців, займається просуванням "русофобських" ініціатив, які фінансуються "прихильниками київського режиму".

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З моменту початку так званої "спеціальної військової операції" представники організації, як стверджують у Генпрокуратурі РФ, "виправдовують дії українських неонацистів", закликають до посилення фінансової підтримки України, а також до політичної та економічної ізоляції Росії.

Також російські прокурори звинувачують Amnesty International у підтримці екстремістських організацій і фінансуванні іноземних агентів.

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