Росія визнала Amnesty International небажаною організацією та звинуватила у підтримці України
Генеральна прокуратура Росії визнала міжнародну неурядову організацію Amnesty International Limited, яка зареєстрована у Лондоні, небажаною на території РФ.
Джерело: Генеральна прокуратура Російської Федерації
Деталі: У заяві російської прокуратури відзначається, що попри те, що Amnesty International позиціонує себе як правозахисна структура, насправді її центральний офіс у Лондоні, на думку російських посадовців, займається просуванням "русофобських" ініціатив, які фінансуються "прихильниками київського режиму".
З моменту початку так званої "спеціальної військової операції" представники організації, як стверджують у Генпрокуратурі РФ, "виправдовують дії українських неонацистів", закликають до посилення фінансової підтримки України, а також до політичної та економічної ізоляції Росії.
Також російські прокурори звинувачують Amnesty International у підтримці екстремістських організацій і фінансуванні іноземних агентів.
Передісторія:
- Торік Amnesty International у своїй заяві засудила і назвала "необачним" рішення адміністрації Байдена вперше відправити протипіхотні міни в Україну, та закликала переглянути його.
- У 2023 році Amnesty International задокументувала злочини проти українських дітей, які живуть під російською окупацією.