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Китайські військові в Україні: Пекін каже, що просив своїх громадян не втручатися в конфлікти – ЗМІ

Ірина БалачукСереда, 9 квітня 2025, 11:10
Китайські військові в Україні: Пекін каже, що просив своїх громадян не втручатися в конфлікти – ЗМІ
Полонений китаєць. Скриншот з відео, оприлюдненого президентом Володимиром Зеленським

Пекін у відповідь на повідомлення про взяття в полон двох китайських військових в Україні заявив, що перевіряє цю інформацію, і підкреслив, що завжди закликав своїх громадян утримуватися від участі у будь-яких збройних конфліктах у будь-якій формі.

Джерело: британський новинний сайт The independent, канал France24

Пряма мова речника МЗС КНР Лінь Цзяня: "Китайська сторона перевіряє відповідну інформацію з українською стороною".

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Деталі: Він додав, що Пекін "завжди закликав своїх громадян триматися подалі від усіх зон збройних конфліктів і не брати в них участі в будь-якій формі".

France24 пише, що Китай також відкинув як "абсолютно безпідставні" заяви Києва про те, що нібито "багато китайських громадян воюють на боці російських сил в Україні".

Крім того, у Китаї наголосили, що "Київ повинен з обережністю ставитися до конструктивної ролі Пекіна в досягненні миру в Україні".

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Передісторія:

  • 8 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Також Зеленський зазначив, що доручив міністру закордонних справ негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.
  • Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю для пояснень щодо інформації про участь громадян КНР у бойових діях на боці Росії.
  • У Держдепі назвали "тривожними" докази участі громадян Китаю у війні проти України.

КитайУкраїнаполонені
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