Міноборони дозволило використання у ЗСУ евакуаційного бронеавтомобіля "Джура-ЕВАК"

Міноборони офіційно дозволило використання евакуаційного бронеавтомобіля "Джура-ЕВАК" у Силах оборони України – його виготовляє вітчизняне підприємство з багаторічним досвідом у бронетехніці.

Джерело: Міністерство оборони України

Дослівно: "Евакуаційний автомобіль має потужний дизельний двигун, колісну формулу 4х4 і надійну механічну коробку передач. Для виконання завдань в умовах бездоріжжя та складного рельєфу місцевості виробник удосконалив ходову частину автомобіля, встановив посилену передню і задню підвіски, позашляхові шини, посилив гальма тощо".

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Деталі: У Міністерстві оборони розповіли, що евакуаційний бронеавтомобіль "Джура-ЕВАК" побудований за модульним принципом і розрахований на шістьох людей – включно з водієм і бойовим медиком.

Фото: Міноборони

Машина має броньований корпус, який захищає від куль стрілецької зброї, уламків та вибухів. Для безпечного транспортування поранених авто обладнане всім необхідним: системою відеонагляду, світломаскуванням, вентиляцією, кондиціонером, засобами протидії ворожим дронам і автоматичним завантаженням нош.

Фото: Міноборони

"Ходові характеристики (евакуаційного автомобіля – ред.), балістичний захист, наявність засобів протидії атакам ворожих БПЛА. Часто саме від цього залежать шанси успішно виконати завдання з евакуації у складних ситуаціях", – зазначив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

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