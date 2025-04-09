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Міноборони дозволило використання у ЗСУ евакуаційного бронеавтомобіля "Джура-ЕВАК"

Степан ГафткоСереда, 9 квітня 2025, 14:00
Міноборони дозволило використання у ЗСУ евакуаційного бронеавтомобіля Джура-ЕВАК
Фото: Міноборони

Міноборони офіційно дозволило використання евакуаційного бронеавтомобіля "Джура-ЕВАК" у Силах оборони України – його виготовляє вітчизняне підприємство з багаторічним досвідом у бронетехніці.

Джерело: Міністерство оборони України

Дослівно: "Евакуаційний автомобіль має потужний дизельний двигун, колісну формулу 4х4 і надійну механічну коробку передач. Для виконання завдань в умовах бездоріжжя та складного рельєфу місцевості виробник удосконалив ходову частину автомобіля, встановив посилену передню і задню підвіски, позашляхові шини, посилив гальма тощо".

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Деталі: У Міністерстві оборони розповіли, що евакуаційний бронеавтомобіль "Джура-ЕВАК" побудований за модульним принципом і розрахований на шістьох людей – включно з водієм і бойовим медиком. 

 
Фото: Міноборони

Машина має броньований корпус, який захищає від куль стрілецької зброї, уламків та вибухів. Для безпечного транспортування поранених авто обладнане всім необхідним: системою відеонагляду, світломаскуванням, вентиляцією, кондиціонером, засобами протидії ворожим дронам і автоматичним завантаженням нош.

 
Фото: Міноборони

"Ходові характеристики (евакуаційного автомобіля – ред.), балістичний захист, наявність засобів протидії атакам ворожих БПЛА. Часто саме від цього залежать шанси успішно виконати завдання з евакуації у складних ситуаціях", – зазначив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

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Нагадаємо:

  • До експлуатації в українській армії у 2024 році Міністерство оборони допустило більше 1300 зразків озброєння та військової техніки.
  • 6 грудня 2024 року президент Володимир Зеленський передав Силам оборони першу партію новітніх ракет-дронів "Пекло", що має дальність ураження до 700 км.
  • 27 грудня 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило використовувати українським військам роботизовану платформу "Равлик".
  • 31 грудня стало відомо, що Міністерство оборони України допустило до використання в українській армії безпілотник "Громило" вітчизняного виробництва.  

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