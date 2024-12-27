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Міноборони дозволило використовувати вітчизняний безпілотний всюдихід "Равлик"

Українська правдаП'ятниця, 27 грудня 2024, 13:23
Міноборони дозволило використовувати вітчизняний безпілотний всюдихід Равлик
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило використовувати українським військам роботизовану платформу "Равлик".

Джерело: Міністерство оборони України

Дослівно: "Равлик" має невеликі розміри, його легко транспортувати на автомобільному причепі. Важить трохи більше півтонни і здатний  перевозити декілька сотень кілограмів вантажу або тягнути майже двотонний причіп".

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Деталі: В оборонному відомстві повідомили, що роботизована платформа має герметичний захист від пилу, забруднень і вологи, завдяки чому вона може безвідмовно працювати в складних погодних умовах. Крім того, електродвигун і всюдихідні шини дозволяють "Равлику" рухатися дуже тихо.

В Міноборони заявляють, що всюдихід без проблем долає різні перешкоди та складний рельєф місцевості: бездоріжжя, трясовину, піщані насипи, вузькі канави та невисокі вертикальні перешкоди.

Нагадаємо: Міністерство оборони 25 грудня допустило до постачання військовим підрозділам вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс "Щедрик".

арміязброя
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