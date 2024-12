Сили оборони отримали першу партію новітніх українських ракет-дронів "Пекло"

Президент Володимир Зеленський передав Силам оборони першу партію новітніх ракет-дронів "Пекло", що має дальність ураження до 700 км.

Джерело: Зеленський

Пряма мова: "Наша, українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування. Сьогодні (6 грудня – ред.) передали першу партію нашим Силам оборони. Тепер завдання – нарощувати виробництво та застосування".

Деталі: Також президент подякував усім причетним до оборонного виробництва.

The "Peklo" (Hell) drone-missile — our Ukrainian weapon with proven combat effectiveness. Today, the first batch was delivered to our Defense Forces. The mission now is to scale up production and deployment.



I am grateful to everyone involved in our defense production, whose… pic.twitter.com/MjIcWHgouZ