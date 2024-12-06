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Сили оборони отримали першу партію новітніх українських ракет-дронів "Пекло"

Анастасія ПроцП'ятниця, 6 грудня 2024, 14:43
Сили оборони отримали першу партію новітніх українських ракет-дронів Пекло
ФОТО: УКРІНФОРМ

Президент Володимир Зеленський передав Силам оборони першу партію новітніх ракет-дронів "Пекло", що має дальність ураження до 700 км. 

Джерело: Зеленський

Пряма мова: "Наша, українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування. Сьогодні (6 грудня – ред.) передали першу партію нашим Силам оборони. Тепер завдання – нарощувати виробництво та застосування".

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Деталі: Також президент подякував усім причетним до оборонного виробництва.

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За інформацією Укрінформу, українська армія отримала першу серію ракет-дронів "Пекло", розроблених і виготовлених в Україні, які вже запущені у серійне виробництво.

 
фото: Укрінформ

Під час презентації зазначили, що ракети-дрони мають дальність ураження до 700 км і розвивають швидкість 700 км/год. На заході зазначили, що вже було зафіксовано п’ять успішних застосувань "Пекла".

 
фото: Укрінформ

З міркувань безпеки інші технічні характеристики та кількість переданих одиниць не розголошуються. 

Що передувало:

  • 2 вересня Сили оборони вперше застосували українську далекобійну ракету-дрон "Паляниця" по військовій цілі на території тимчасово окупованого Росією Кримського півострова в серпні цього року.

Збройні силизброявійнаЗеленський
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