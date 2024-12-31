Міноборони за рік допустило до використання в армії сотні зразків безпілотників і не тільки

До експлуатації в українській армії у 2024 році Міністерство оборони допустило більше 1300 зразків озброєння та військової техніки.

Джерело: повідомлення Міноборони України

Дослівно: "Міністерство оборони у 2024 році допустило до експлуатації понад 1300 зразків озброєння та військової техніки і майже 75% із них – вітчизняного виробництва".

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Деталі: В міністерстві назвали кілька цифр кодифікованого озброєння:

251 зразок безпілотних авіаційних комплексів;

169 зразків боєприпасів;

153 зразки засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та розвідки (РЕР);

108 зразків інженерних засобів;

97 засобів зв’язку;

57 наземних ракетних комплексів.

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