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Міноборони за рік допустило до використання в армії сотні зразків безпілотників і не тільки

Олександр ШумілінВівторок, 31 грудня 2024, 20:51

До експлуатації в українській армії у 2024 році Міністерство оборони допустило більше 1300 зразків озброєння та військової техніки.

Джерело: повідомлення Міноборони України

Дослівно: "Міністерство оборони у 2024 році допустило до експлуатації понад 1300 зразків озброєння та військової техніки і майже 75% із них – вітчизняного виробництва".

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Деталі: В міністерстві назвали кілька цифр кодифікованого озброєння:

  • 251 зразок безпілотних авіаційних комплексів;
  • 169 зразків боєприпасів;
  • 153 зразки засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та розвідки (РЕР);
  • 108 зразків інженерних засобів;
  • 97 засобів зв’язку;
  • 57 наземних ракетних комплексів.

Дивіться також: "Пекло" і "Паляниця" – маленькі ракети чи реактивні дрони?

Передісторія:

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  • 6 грудня президент Володимир Зеленський передав Силам оборони першу партію новітніх ракет-дронів "Пекло", що має дальність ураження до 700 км.
  • 27 грудня Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило використовувати українським військам роботизовану платформу "Равлик".

Міноборониарміязброя
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