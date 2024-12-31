Міноборони за рік допустило до використання в армії сотні зразків безпілотників і не тільки
Вівторок, 31 грудня 2024, 20:51
До експлуатації в українській армії у 2024 році Міністерство оборони допустило більше 1300 зразків озброєння та військової техніки.
Джерело: повідомлення Міноборони України
Дослівно: "Міністерство оборони у 2024 році допустило до експлуатації понад 1300 зразків озброєння та військової техніки і майже 75% із них – вітчизняного виробництва".
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Деталі: В міністерстві назвали кілька цифр кодифікованого озброєння:
- 251 зразок безпілотних авіаційних комплексів;
- 169 зразків боєприпасів;
- 153 зразки засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та розвідки (РЕР);
- 108 зразків інженерних засобів;
- 97 засобів зв’язку;
- 57 наземних ракетних комплексів.
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