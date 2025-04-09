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Головна дипломатка ЄС відреагувала на участь китайців у війні проти України

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 9 квітня 2025, 20:06
Головна дипломатка ЄС відреагувала на участь китайців у війні проти України
Кая Каллас, фото: Getty Images

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас, коментуючи інформацію про участь китайських громадян у війні проти України, назвала Китай "головним спонсором" війни Росії.

Джерело: Каллас на пресконференції після засідання Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі 9 квітня, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Зрозуміло те, що Китай – це головний спонсор війни, яку веде Росія. Без підтримки Китаю Росія не могла б вести війну в таких обсягах. Ми знаємо, що 80% товарів подвійного призначення потрапляють у Росію через Китай.

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Звісно, це не означає, що китайська армія бере участь (у війні. –ред.), але, звісно, вони можуть поділитись інформацією, яку вони знають про це".

Деталі: Дипломатка зазначила, що на засіданні Ради асоціації повідомлення про громадян КНР, захоплених на фронті в Україні, обговорили з премʼєр-міністром Денисом Шмигалем.

Також Каллас нагадала про залученість Північної Кореї в російську агресію проти України та докази присутності її військ і техніки в Росії.

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"Якби Китай справді хотів припинити підтримку війни, це мало б вплив", – вважає європейська дипломатка.

Передісторія:

  • 8 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Зеленський доручив міністру закордонних справ негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.
  • Двох громадян Китайської Народної Республіки на Донеччині взяли в полон воїни 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ та 157-ї окремої механізованої бригади.
  • Громадянин Китаю, взятий у полон українськими військовими під час боїв біля Білогорівки, розповів, що вступив до армії РФ через посередника в КНР, заплативши за це 300 тисяч рублів. Його мотивували обіцянки російського громадянства, а військову підготовку він проходив на окупованій Луганщині – без перекладача, жестами й через телефон.
  • Пекін у відповідь на повідомлення про взяття в полон двох китайських військових в Україні заявив, що перевіряє цю інформацію, і підкреслив, що завжди закликав своїх громадян утримуватися від участі у будь-яких збройних конфліктах у будь-якій формі.

Читайте також: Залежність від Трампа: чому Китай не зацікавлений у завершенні війни в Україні

КитайвійнаЄС
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