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Зеленський: 155 громадян Китаю воюють на боці РФ

Тетяна ОлійникСереда, 9 квітня 2025, 20:17
Зеленський: 155 громадян Китаю воюють на боці РФ
Володимир Зеленський. Фото - Getty Images

Проти України на її території воюють 155 громадян КНР, однак їх може бути більше, повідомив президент Володимир Зеленський.

Джерело: Зеленський на пресконференції, на яку не запросили "Українську правду"; Interfax-Україна

Пряма мова: ""Китайське" питання серйозне. Є 155 людей з прізвищами, з паспортними даними, – 155 громадян Китаю, які воюють проти українців на території України. Ми збираємо інформацію, вважаємо, що їх більше, набагато. По цих 155 є паспортні дані, звідки вони, їх китайські документи, вік тощо. Також місця служби: 70-й, 71-й, 255-й мотострілецькі полки тощо".

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Деталі: Зеленський повідомив, що росіяни вербують громадян КНР, зокрема через соцмережі: Тік-Ток і інші китайські соціальні мережі.

Пряма мова: "Офіційний Пекін про це знає. Росіянами через китайські соцмережі розповсюджуються рекламні ролики про вербування. Не таємне вербування – це важливо. Може, є ще і таємне".

Деталі: Після вербування ці люди прибувають до Москви, де проходять 3-4 доби медичні обстеження, 1-2 місяці – у навчальних центрах.

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Пряма мова: "Воюють вони на території України. Отримують міграційні картки, а також картку платіжної системи "Мир", на яку отримують, відповідно, гроші".

Передісторія:

  • 8 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Зеленський доручив міністру закордонних справ негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.
  • Відомо, що двох громадян Китайської Народної Республіки на Донеччині взяли в полон воїни 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ та 157-ї окремої механізованої бригади.
  • Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс у звʼязку з оприлюдненими доказами участі китайських громадян у війні проти України наголосила на ролі КНР у підтримці російської агресії.
  • Громадянин Китаю, взятий у полон українськими військовими під час боїв біля Білогорівки, розповів, що вступив до армії РФ через посередника в КНР, заплативши за це 300 тисяч рублів. Його мотивували обіцянки російського громадянства, а військову підготовку він проходив на окупованій Луганщині – без перекладача, жестами й через телефон.

Китайросійсько-українська війнабойові діїЗеленський
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