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З’явилося відео з допитом китайських полонених

Тетяна ОлійникСереда, 9 квітня 2025, 22:29
З’явилося відео з допитом китайських полонених
Фото - сбу

Президент України Володимир Зеленський у середу опублікував у себе у соцмережах відео з допитом перших двох китайських полонених, які воювали на боці російських окупантів.

Джерело: Зеленський у соцмережах, Служба безпеки України

Деталі: Як повідомив глава держави, наразі слідчі СБУ з’ясовують всі факти щодо перебування цих та інших громадян КНР у складі військ РФ.

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Пряма мова Зеленського: "Станом на цей час у нас є точні дані понад 150 громадян Китаю, яких Росія залучила до війни проти України. Знаємо, що насправді їх більше. Україна вважає, що таке навіть неприховане залучення Росією громадян Китаю до бойових дій на території України в загарбницькій війні є свідомим кроком на розширення війни. Це ще одне свідчення того, що Москві потрібно просто затягувати бойові дії".

Деталі: Як повідомляє СБУ, у відео двоє громадян КНР: одного захопили бійці 2 мб 157 ОМБр біля населеного пункту Тарасівка, іншого – військовослужбовці 1 мб 81 ОАЕБр поблизу Білогорівки.

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Полонені іноземці не мають бойових поранень, проте отримують необхідну медичну допомогу, як це передбачено Женевською конвенцією. Для проведення першочергових слідчих заходів їх доставили до Києва.

 
фото - сбу
 
фото - сбу

За словами обох іноземців, вони потрапили у полон до українських військових на своєму ж першому бойовому завданні.

Один із фігурантів, безробітний 1991 року народження, був завербований представником РФ безпосередньо у Китаї. У лютому 2025 року прибув до Москви і підписав контракт.

Інший, 1998 року народження, приїхав до РФ у грудні 2024 року нібито з туристичною метою. За його словами, потім, будучи в Росії, він подав заявку на підписання контракту, відгукнувшись на оголошення в інтернеті про набір на службу і виплату 2 млн рублів.

Наразі СБУ перевіряє покази полонених та проводить необхідні слідчі заходи для встановлення всіх обставин участі громадян КНР у війні РФ проти України.

 
фото - сбу
 
фото - сбу

Передісторія:

  • 8 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Зеленський доручив міністру закордонних справ негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.
  • Відомо, що двох громадян Китайської Народної Республіки на Донеччині взяли в полон воїни 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ та 157-ї окремої механізованої бригади.
  • Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс у звʼязку з оприлюдненими доказами участі китайських громадян у війні проти України наголосила на ролі КНР у підтримці російської агресії.
  • Громадянин Китаю, взятий у полон українськими військовими під час боїв біля Білогорівки, розповів, що вступив до армії РФ через посередника в КНР, заплативши за це 300 тисяч рублів. Його мотивували обіцянки російського громадянства, а військову підготовку він проходив на окупованій Луганщині – без перекладача, жестами й через телефон.

СБУполоненіКитайросійсько-українська війна
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