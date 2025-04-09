З’явилося відео з допитом китайських полонених

Президент України Володимир Зеленський у середу опублікував у себе у соцмережах відео з допитом перших двох китайських полонених, які воювали на боці російських окупантів.

Джерело: Зеленський у соцмережах, Служба безпеки України

Деталі: Як повідомив глава держави, наразі слідчі СБУ з’ясовують всі факти щодо перебування цих та інших громадян КНР у складі військ РФ.

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Пряма мова Зеленського: "Станом на цей час у нас є точні дані понад 150 громадян Китаю, яких Росія залучила до війни проти України. Знаємо, що насправді їх більше. Україна вважає, що таке навіть неприховане залучення Росією громадян Китаю до бойових дій на території України в загарбницькій війні є свідомим кроком на розширення війни. Це ще одне свідчення того, що Москві потрібно просто затягувати бойові дії".

Деталі: Як повідомляє СБУ, у відео двоє громадян КНР: одного захопили бійці 2 мб 157 ОМБр біля населеного пункту Тарасівка, іншого – військовослужбовці 1 мб 81 ОАЕБр поблизу Білогорівки.

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Полонені іноземці не мають бойових поранень, проте отримують необхідну медичну допомогу, як це передбачено Женевською конвенцією. Для проведення першочергових слідчих заходів їх доставили до Києва.

фото - сбу

фото - сбу

За словами обох іноземців, вони потрапили у полон до українських військових на своєму ж першому бойовому завданні.

Один із фігурантів, безробітний 1991 року народження, був завербований представником РФ безпосередньо у Китаї. У лютому 2025 року прибув до Москви і підписав контракт.

Інший, 1998 року народження, приїхав до РФ у грудні 2024 року нібито з туристичною метою. За його словами, потім, будучи в Росії, він подав заявку на підписання контракту, відгукнувшись на оголошення в інтернеті про набір на службу і виплату 2 млн рублів.

Наразі СБУ перевіряє покази полонених та проводить необхідні слідчі заходи для встановлення всіх обставин участі громадян КНР у війні РФ проти України.

фото - сбу

фото - сбу

Передісторія: