У МЗС РФ заявили, що Росія не допустить відновлення України в кордонах 1991 року
1 травня Міністерство закордонних справ Російської Федерації виступило із заявою, в якій стверджується, що Москва "ніколи не допустить" відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах 1991 року.
Джерело: заява МЗС РФ
Деталі: У заяві вчергове пролунали звинувачення на адресу України та західних країн у нібито "людожерських намірах" щодо "знищення всього російського".
Дослівно: "Цілком очевидно, що за марними і безпідставними домаганнями київського режиму і сил, які підтримують його на Заході, на так зване відновлення України в кордонах 1991 року стоїть людожерський інстинкт винищення всього російського.
Зрозуміло, Росія ніколи не допустить реалізації такого сценарію".
Нагадаємо:
- Зеленський 22 квітня заявив, що Україна не визнає російської окупації Криму, який міжнародно визнаний українською територією.
- Трамп розкритикував заяву, сказавши, що "Крим був втрачений багато років тому", а слова Зеленського "шкодять мирним переговорам".
- В інтерв′ю Трамп виданню The Time знову заявив, що вважає першопричиною військової агресії Росії прагнення Україна вступити у НАТО, а також дав зрозуміти, що вважає Крим втраченим для України.
- 25 квітня Зеленський заявив, що Україна не має достатньо зброї, щоб повернути контроль над тимчасово окупованим Кримом, проте у світу є різні можливості щодо тиску на РФ, щоб обговорювати територіальні питання.
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