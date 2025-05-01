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У МЗС РФ заявили, що Росія не допустить відновлення України в кордонах 1991 року

Анастасія ПроцЧетвер, 1 травня 2025, 16:47
У МЗС РФ заявили, що Росія не допустить відновлення України в кордонах 1991 року
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Ілюстративне фото: Getty Images

1 травня Міністерство закордонних справ Російської Федерації виступило із заявою, в якій стверджується, що Москва "ніколи не допустить" відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах 1991 року.

Джерело: заява МЗС РФ

Деталі: У заяві вчергове пролунали звинувачення на адресу України та західних країн у нібито "людожерських намірах" щодо "знищення всього російського".

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Дослівно: "Цілком очевидно, що за марними і безпідставними домаганнями київського режиму і сил, які підтримують його на Заході, на так зване відновлення України в кордонах 1991 року стоїть людожерський інстинкт винищення всього російського.

Зрозуміло, Росія ніколи не допустить реалізації такого сценарію".

Нагадаємо: 

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  • Зеленський 22 квітня заявив, що Україна не визнає російської окупації Криму, який міжнародно визнаний українською територією.
  • Трамп розкритикував заяву, сказавши, що "Крим був втрачений багато років тому", а слова Зеленського "шкодять мирним переговорам".
  • В інтерв′ю Трамп виданню The Time знову заявив, що вважає першопричиною військової агресії Росії прагнення Україна вступити у НАТО, а також дав зрозуміти, що вважає Крим втраченим для України.
  • 25 квітня Зеленський заявив, що Україна не має достатньо зброї, щоб повернути контроль над тимчасово окупованим Кримом, проте у світу є різні можливості щодо тиску на РФ, щоб обговорювати територіальні питання.

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