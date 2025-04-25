Зеленський: В України недостатньо зброї, щоб повернути Крим, але світ може тиснути на РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має достатньо зброї, щоб повернути контроль над тимчасово окупованим Кримом, проте у світу є різні можливості щодо тиску на РФ, щоб обговорювати територіальні питання.

Джерело: Зеленський заявив на спілкуванні з журналістами, передає "Interfax-Україна"

Пряма мова: "Це правда те, що говорить президент Трамп. Я погоджуюсь з ним, що у нас сьогодні немає достатньо зброї. Саме зброї, не людей. Тому що наші люди – це головніше, найголовніше. Але казати, що у нас немає армії – це неправда".

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Деталі: Глава держави заявив, що у світі є можливості санкційного, економічного тиску та дипломатичного тиску, "щоб говорити це, обговорювати територіальні питання, але тільки після повного безумовного припинення вогню".

Також він відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про те, що Крим має залишитися російським.

Пряма мова: "Наша позиція – незмінна: тільки український народ має право вирішувати, які території є українськими. І Конституція України вирішує: усі тимчасово окуповані території – вони тимчасово окуповані, вони всі належать Україні, українському народу. Україна не буде визнавати юридично будь-які тимчасово окуповані території".

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