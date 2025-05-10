Іран готується передати Росії пускові установки для балістичних ракет – Reuters

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: Getty ImagesRussia's Foreign Minister Sergei Lavrov and Iran's Foreign Minister Abbas Araqchi

Іран найближчим часом планує передати Росії пускові установки для балістичних ракет малої дальності Fath-360, які Москва може використати у війні проти України.

Джерело: Reuters з посиланням на двох західних представників сил безпеки та одного регіонального чиновника

Деталі: За даними джерел, передача іранських пускових установок є "неминучою". Йдеться про установки для ракет Fath-360 із дальністю до 120 км, які дозволять російським військам завдавати оперативних ударів по українських позиціях, військових об’єктах і населених пунктах поблизу лінії фронту.

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У вересні 2024 року Іран доставив ракети до Росії дев’ятьма суднами під російським прапором. Тоді троє джерел Reuters повідомили, що пускові установки не входили до цієї поставки.

Згідно з оцінками експертів, постачання пускових установок до Fath-360 свідчитиме про поглиблення військового співробітництва між Іраном та Росією.

Раніше генерал армії США Крістофер Каволі повідомив Конгресу США, що Іран передав Росії понад 400 балістичних ракет малої дальності. Імовірно, йшлося саме про Fath-360.

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Водночас немає публічних свідчень про передачу Іраном інших типів таких ракет до Росії або використання Fath-360 російськими військами.

Аналітики вважають, що розгортання Fath-360 дозволить Росії зберігати більш сучасні ракети, такі як "Іскандер", для дальніх ударів по критичній інфраструктурі України, зокрема по енергетичній, що додатково навантажить систему протиповітряної оборони.

"Їм (російським військам – ред.) буде значно простіше й швидше здійснювати удари по важливих цілях. Fath-360 не потребують багато підготовки до запуску, а час польоту у них надзвичайно короткий", – зазначив науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Фабіан Хінц.

"Fath-360 розроблено таким чином, щоб ними могли користуватися люди з мінімальною підготовкою", – пояснив доцент Нідерландської військової академії Ральф Савелсберг.