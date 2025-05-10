Иран готовится передать России пусковые установки для баллистических ракет – Reuters

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: Getty ImagesМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

Иран в ближайшее время планирует передать России пусковые установки для баллистических ракет малой дальности Fath-360, которые Москва может использовать в войне против Украины.

Источник: Reuters со ссылкой на двух западных представителей сил безопасности и одного регионального чиновника

Детали: По данным источников, передача иранских пусковых установок является "неизбежной". Речь идет об установках для ракет Fath-360 с дальностью до 120 км, которые позволят российским войскам наносить оперативные удары по украинским позициям, военным объектам и населенным пунктам вблизи линии фронта.

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В сентябре 2024 года Иран доставил ракеты в Россию девятью судами под российским флагом. Тогда три источника Reuters сообщили, что пусковые установки не входили в эту поставку.

Согласно оценкам экспертов, поставки пусковых установок к Fath-360 будут свидетельствовать об углублении военного сотрудничества между Ираном и Россией.

Ранее генерал армии США Кристофер Каволи сообщил Конгрессу США, что Иран передал России более 400 баллистических ракет малой дальности. Вероятно, речь шла именно о Fath-360.

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В то же время нет публичных свидетельств о передаче Ираном других типов таких ракет в Россию или использования Fath-360 российскими войсками.

Аналитики считают, что развертывание Fath-360 позволит России хранить более современные ракеты, такие как "Искандер", для дальних ударов по критической инфраструктуре Украины, в частности по энергетической, что дополнительно нагрузит систему противовоздушной обороны.

"Им (российским войскам – ред.) будет значительно проще и быстрее осуществлять удары по важным целям. Fath-360 не требуют много подготовки к запуску, а время полета у них чрезвычайно короткое", – отметил научный сотрудник Международного института стратегических исследований Фабиан Хинц.

"Fath-360 разработаны таким образом, чтобы ими могли пользоваться люди с минимальной подготовкой", – пояснил доцент Нидерландской военной академии Ральф Савелсберг.