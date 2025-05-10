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Питання фентанілу відіграватиме ключову роль у тарифних переговорах між США та Китаєм

Іван Д'яконовСубота, 10 травня 2025, 04:58
Питання фентанілу відіграватиме ключову роль у тарифних переговорах між США та Китаєм
Фото: Getty Images

Проблема фентанілу стане ключовим питанням у торговельних переговорах між США та Китаєм, які відбудуться 10–11 травня у Швейцарії. Ці перемовини можуть визначити подальший курс економічних відносин між двома країнами, які перебувають у стані економічної війни.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: За інформацією видання, міністр громадської безпеки Китаю Ван Сяохун приєднається до делегації, очолюваної віцепрем’єром Хе Ліфеном – довіреною особою президента Китаю Сі Цзіньпіна. Вони зустрінуться з міністром фінансів США Скоттом Бессентом і торговим представником Джемісоном Гріром у Швейцарії в суботу та неділю на переговорах, які мають вирішальне значення для майбутнього торговельних відносин між двома країнами.

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Важливою темою переговорів стане питання фентанілу – синтетичного опіоїду, що спричинив наркотичну кризу в США. Адміністрація Трампа раніше закликала Китай вжити рішучіших заходів для боротьби з виробництвом і експортом хімічних речовин, необхідних для виготовлення фентанілу, але взаємна недовіра між країнами значно ускладнює ці зусилля.

Дослівно: "Сі призначив Вана – свого близького соратника – ключовою особою у переговорах з Вашингтоном щодо того, як реагувати на занепокоєння президента Трампа щодо ролі Китаю у торгівлі фентанілом, що стало кроком до організації нинішніх торговельних перемовин".

Деталі: Китайські чиновники наголошують, що їхня готовність до співпраці в боротьбі з наркотиками є актом доброї волі, водночас зазначаючи, що американські тарифи знижують їхню зацікавленість у розв’язанні проблеми фентанілу.

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"Присутність Вана означає одне: фентаніл – не лише тема обговорення, а й ключовий елемент торговельних переговорів між США та Китаєм на цьому етапі", – зазначила директорка китайської програми у вашингтонському аналітичному центрі Stimson Center Юн Сун. 

"Рівень готовності Китаю до співпраці покаже, наскільки сильно він прагне укласти торговельну угоду", – додала вона.

Раніше Трамп запровадив мита у розмірі 145% на китайські товари. У відповідь Пекін запровадив тариф у 125% на американську продукцію.

Напередодні переговорів президент США Дональд Трамп повідомив, що готовий знизити тарифи на китайські товари до 80% – рівня, який хоч і означатиме деескалацію, але все ще перешкоджатиме нормальній двосторонній торгівлі.

"80% тариф на Китай – здається правильним! Вирішувати Скотту Б.", – написав Трамп, маючи на увазі Бессента.

Пізніше, 9 травня, міністр торгівлі США Говард Лутнік повідомив Fox News, що президент, ймовірно, збереже значну частину так званих "дзеркальних" тарифів на торгівлю з Китаєм, але остаточний рівень може становити близько 34%.

СШАКитайпереговоритарифи
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