Вопрос фентанила сыграет ключевую роль в тарифных переговорах между США и Китаем

Проблема фентанила станет ключевым вопросом в торговых переговорах между США и Китаем, которые состоятся 10-11 мая в Швейцарии. Эти переговоры могут определить дальнейший курс экономических отношений между двумя странами, которые находятся в состоянии экономической войны.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: По информации издания, министр общественной безопасности Китая Ван Сяохун присоединится к делегации, возглавляемой вице-премьером Хэ Лифеном – доверенным лицом президента Китая Си Цзиньпина. Они встретятся с министром финансов США Скоттом Бессентом и торговым представителем Джемисоном Гриром в Швейцарии в субботу и воскресенье на переговорах, которые имеют решающее значение для будущего торговых отношений между двумя странами.

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Важной темой переговоров станет вопрос фентанила – синтетического опиоида, вызвавшего наркотический кризис в США. Администрация Трампа ранее призвала Китай принять более решительные меры для борьбы с производством и экспортом химических веществ, необходимых для изготовления фентанила, но взаимное недоверие между странами значительно затрудняет эти усилия.

Дословно: "Си назначил Вана – своего близкого соратника - ключевым лицом в переговорах с Вашингтоном о том, как реагировать на беспокойство президента Трампа о роли Китая в торговле фентанилом, что стало шагом к организации нынешних торговых переговоров".

Детали: Китайские чиновники отмечают, что их готовность к сотрудничеству в борьбе с наркотиками является актом доброй воли, одновременно отмечая, что американские тарифы снижают их заинтересованность в решении проблемы фентанила.

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"Присутствие Вана означает одно: фентанил – не только тема обсуждения, но и ключевой элемент торговых переговоров между США и Китаем на этом этапе", – отметила директор китайской программы в вашингтонском аналитическом центре Stimson Center Юн Сун.

"Уровень готовности Китая к сотрудничеству покажет, насколько сильно он стремится заключить торговое соглашение", – добавила она.

Ранее Трамп ввел пошлины в размере 145% на китайские товары. В ответ Пекин ввел тариф в 125% на американскую продукцию.

Накануне переговоров президент США Дональд Трамп сообщил, что готов снизить тарифы на китайские товары до 80% – уровня, который хоть и будет означать деэскалацию, но все еще будет препятствовать нормальной двусторонней торговле.

"80% тариф на Китай – кажется правильным! Решать Скотту Б.", – написал Трамп, имея в виду Бессента.

Позже, 9 мая, министр торговли США Говард Лутник сообщил Fox News, что президент, вероятно, сохранит значительную часть так называемых "зеркальных" тарифов на торговлю с Китаем, но окончательный уровень может составить около 34%.