Росіяни під час "перемир’я" вбили людину в Херсоні

Близько 7:00 в суботу, коли нібито має діяти "путінське перемир’я", російські військові вбили дроном жителя Херсона у Дніпровському районі.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Уточнюється, що чоловік дістав важкі травми та загинув на місці.

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Також за суботу в області 2 людини дістали поранення.

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили приватний автомобіль.