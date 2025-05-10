Росіяни під час "перемир’я" вбили людину в Херсоні
Субота, 10 травня 2025, 08:30
Близько 7:00 в суботу, коли нібито має діяти "путінське перемир’я", російські військові вбили дроном жителя Херсона у Дніпровському районі.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: Уточнюється, що чоловік дістав важкі травми та загинув на місці.
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Також за суботу в області 2 людини дістали поранення.
Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили приватний автомобіль.