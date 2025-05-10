Россияне во время "перемирия" убили человека в Херсоне
Суббота, 10 мая 2025, 08:30
Около 7:00 в субботу, когда якобы должно действовать "путинское перемирие", российские военные убили дроном жителя Херсона в Днепровском районе.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: Уточняется, что мужчина получил тяжелые травмы и погиб на месте.
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Также за субботу в области 2 человека получили ранения.
Российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 4 частных дома. Также оккупанты изуродовали частный автомобиль.