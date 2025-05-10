До Києва прибули Макрон, Стармер та Мерц

У суботу, 10 травня, до Києва на зустріч "коаліції рішучих" прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєр Великої Британії Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Джерело: Суспільне, "Європейська правда"

Деталі: 10 травня вранці європейських лідерів зустріли у Києві міністр закордонних справ Андрій Сибіга та голова ОП Андрій Єрмак.

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Раніше у пʼятницю, 9 травня, Володимир Зеленський оголосив про "зустрічі" учасників "коаліції рішучих", хоча з його повідомлення не було достеменно зрозуміло, про який саме формат ідеться.

Макрон пізніше підтвердив свою участь у зустрічі.

Зазначимо, що 10 травня в Києві попередили про обмеження дорожнього руху у звʼязку з перебуванням іноземних делегацій та "проведенням урочистих і памʼятних заходів".

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Як відомо, "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією заявляла, що працює над планом відправки місії в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".