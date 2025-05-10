В Киев прибыли Макрон, Стармер и Мерц

В субботу, 10 мая, в Киев на встречу "коалиции решительных" прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

Источник: Суспільне, "Европейская правда"

Детали: 10 мая утром европейских лидеров встретили в Киеве министр иностранных дел Андрей Сибига и глава ОП Андрей Ермак.

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Ранее в пятницу, 9 мая, Владимир Зеленский объявил о "встрече" участников "коалиции решительных", хотя из его сообщения не было точно понятно, о каком именно формате идет речь.

Макрон позже подтвердил свое участие во встрече.

Отметим, что 10 мая в Киеве предупредили об ограничении дорожного движения в связи с пребыванием иностранных делегаций и "проведением торжественных и памятных мероприятий".

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Как известно, "коалиция решительных" во главе с Францией и Великобританией заявляла, что работает над планом отправки миссии в Украину для гарантирования будущего "прекращения огня".