Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Глава МЗС Німеччини: Шлях України до НАТО незворотний

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоСубота, 10 травня 2025, 10:51
Глава МЗС Німеччини: Шлях України до НАТО незворотний
Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає шлях України до НАТО "незворотним".

Джерело: Вадефуль у інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung, "Європейська правда"

Деталі: Новий очільник МЗС Німеччини чітко дав зрозуміти, що Україна продовжує процес вступу як до Європейського Союзу, так і до НАТО.

Реклама:

"У НАТО ми спільно домовилися, що Україна знаходиться на шляху до вступу в оборонний альянс і що цей шлях є незворотним. Німеччина дотримується цього рішення", – наголосив він.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа, за даними ЗМІ, передала Україні в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, у документі пропонується дати обіцянку, що Україна не стане членом НАТО.

А прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен висловила сподівання, що США змінять свою позицію, яка полягає у незгоді на вступ України до НАТО.

РЕКЛАМА:

Читайте також: Не тільки Крим, не тільки НАТО. Нерозкриті деталі "мирної угоди" між Україною, США і Росією.

НімеччинаНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото"Місто зрівняли з землею": військові показали Вовчанськ за рік після наступу РФ
Росія закриває повітряний простір над Капустіним Яром, звідки била "Орєшніком"
фотоДо Києва прибули Макрон, Стармер та Мерц
Пакистан оголосив про початок широкомасштабної військової операції проти Індії
Малюк звільнив з посади спецслужбовця СБУ Лойфа після розслідування УП
За Насірова внесли заставу в 40 млн грн і він вийшов з-під варти
Усі новини...
Німеччина
До Києва прибули Макрон, Стармер та Мерц
Мерц пригрозив Росії санкціями, якщо мирні переговори проваляться
Глава МЗС Німеччини: спецтрибунал щодо агресії РФ буде центральною темою зустрічі у Львові
Останні новини
10:51
Глава МЗС Німеччини: Шлях України до НАТО незворотний
10:23
Естонські рятувальники передали Україні техніку та обладнання
10:22
Мутація, що захищає від ВІЛ, виникла 7 тисяч років тому поблизу Чорного моря – вчені
10:11
фотоОкупанти вбили ще двох людей на Донеччині
09:56
шахиМузичук знову переграла росіянку та очолила етап Гран-прі ФІДЕ в Австрії
09:53
ЄС офіційно підтримав заклик до 30-денного припинення вогню в Україні
09:40
фото"Місто зрівняли з землею": військові показали Вовчанськ за рік після наступу РФ
09:19
текстМихайло Дубинянський: Паралелі українських реалій з війною 1939-1945 років: наша війна – не світова
09:15
Рубіо та новий глава МЗС Німеччини обговорили завершення війни в Україні
08:54
Росія закриває повітряний простір над Капустіним Яром, звідки била "Орєшніком"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: