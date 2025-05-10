Глава МЗС Німеччини: Шлях України до НАТО незворотний

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає шлях України до НАТО "незворотним".

Джерело: Вадефуль у інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung, "Європейська правда"

Деталі: Новий очільник МЗС Німеччини чітко дав зрозуміти, що Україна продовжує процес вступу як до Європейського Союзу, так і до НАТО.

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"У НАТО ми спільно домовилися, що Україна знаходиться на шляху до вступу в оборонний альянс і що цей шлях є незворотним. Німеччина дотримується цього рішення", – наголосив він.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа, за даними ЗМІ, передала Україні в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, у документі пропонується дати обіцянку, що Україна не стане членом НАТО.

А прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен висловила сподівання, що США змінять свою позицію, яка полягає у незгоді на вступ України до НАТО.

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