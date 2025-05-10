Глава МИД Германии: Путь Украины в НАТО необратим

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль считает путь Украины в НАТО "необратимым".

Источник: Вадефуль в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, "Европейская правда"

Детали: Новый глава МИД Германии четко дал понять, что Украина продолжает процесс вступления как в Европейский Союз, так и в НАТО.

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"В НАТО мы совместно договорились, что Украина находится на пути к вступлению в оборонный альянс и этот путь является необратимым. Германия придерживается этого решения", - подчеркнул он.

Напомним, администрация Дональда Трампа, по данным СМИ, передала Украине в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, в документе предлагается дать обещание, что Украина не станет членом НАТО.

А премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила надежду, что США изменят свою позицию, которая заключается в несогласии на вступление Украины в НАТО.