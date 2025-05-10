Європейські лідери разом із Зеленським вшанували пам’ять загиблих українських воїнів у Києві
Субота, 10 травня 2025, 11:37
У суботу, 10 травня, у центрі Києва на майдані Незалежності відбулася спільна церемонія вшанування пам’яті загиблих українських воїнів за участі президента Володимира Зеленського та лідерів європейських країн.
Джерело: "Європейська правда" із посиланням на Офіс президента
Деталі: До українського президента приєдналися президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і прем'єр Польщі Дональд Туск, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
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Учасники церемонії встановили лампадки біля народного меморіалу національної пам’яті та вшанували памʼять загиблих воїнів хвилиною мовчання.
Передісторія:
- Європейські лідери прибули у суботу, 10 травня, до Києва для участі в зустрічі "коаліції рішучих".
- "Коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією заявляла, що працює над планом відправки місії в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".