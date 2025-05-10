Європейські лідери разом із Зеленським вшанували пам’ять загиблих українських воїнів у Києві

У суботу, 10 травня, у центрі Києва на майдані Незалежності відбулася спільна церемонія вшанування пам’яті загиблих українських воїнів за участі президента Володимира Зеленського та лідерів європейських країн.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на Офіс президента

Деталі: До українського президента приєдналися президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і прем'єр Польщі Дональд Туск, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Реклама:

ОП

Учасники церемонії встановили лампадки біля народного меморіалу національної пам’яті та вшанували памʼять загиблих воїнів хвилиною мовчання.

ОП

Передісторія: