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Европейские лидеры вместе с Зеленским почтили память погибших украинских воинов в Киеве

Уляна Кричковская, Украинская правдаСуббота, 10 мая 2025, 11:37
Европейские лидеры вместе с Зеленским почтили память погибших украинских воинов в Киеве
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В субботу, 10 мая, в центре Киева на площади Независимости состоялась совместная церемония чествования памяти погибших украинских защитников с участием президента Владимира Зеленского и лидеров европейских стран.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Офис президента

Подробности: К президенту Украины присоединились президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

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Участники церемонии установили лампадки у мемориала и почтили память погибших воинов минутой молчания.

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Предистория:

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