Европейские лидеры вместе с Зеленским почтили память погибших украинских воинов в Киеве

В субботу, 10 мая, в центре Киева на площади Независимости состоялась совместная церемония чествования памяти погибших украинских защитников с участием президента Владимира Зеленского и лидеров европейских стран.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Офис президента

Подробности: К президенту Украины присоединились президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

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Участники церемонии установили лампадки у мемориала и почтили память погибших воинов минутой молчания.

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