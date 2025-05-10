Европейские лидеры вместе с Зеленским почтили память погибших украинских воинов в Киеве
Суббота, 10 мая 2025, 11:37
В субботу, 10 мая, в центре Киева на площади Независимости состоялась совместная церемония чествования памяти погибших украинских защитников с участием президента Владимира Зеленского и лидеров европейских стран.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Офис президента
Подробности: К президенту Украины присоединились президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.
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Участники церемонии установили лампадки у мемориала и почтили память погибших воинов минутой молчания.
Предистория:
- Европейские лидеры прибыли сегодня в Киев для участия во встрече "коалиции решительных".
- "Коалиция решительных" во главе с Францией и Великобританией заявляла, что работает над планом отправки миссии в Украину для гарантирования будущего „прекращения огня".